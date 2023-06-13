Психолог объяснил, почему нужно перестать контролировать всё прямо сейчас

Часто нам может казаться, что контроль — это отличный способ, чтобы справиться с проблемами и переживаниями, однако на деле тотальный контроль только увеличивает тревогу и другие негативные чувства. Об этом в своём телеграм-канале рассказал психолог Семён Караваев.

"Это как попросить вас не думать о белом медведе, и вы тут же начнёте думать именно о нём, потому что такой контроль только усиливает мысли об этом медведе", — приводит Караваев пример.

По его словам, контроль — это очень часто просто иллюзия, которая на самом деле причиняет больше вреда.