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13 июня, 08:14

Психолог объяснил, почему нужно перестать контролировать всё прямо сейчас

Психолог Семён Караваев: Тотальный контроль ситуации причиняет вред

Часто нам может казаться, что контроль — это отличный способ, чтобы справиться с проблемами и переживаниями, однако на деле тотальный контроль только увеличивает тревогу и другие негативные чувства. Об этом в своём телеграм-канале рассказал психолог Семён Караваев.

"Это как попросить вас не думать о белом медведе, и вы тут же начнёте думать именно о нём, потому что такой контроль только усиливает мысли об этом медведе", — приводит Караваев пример.

По его словам, контроль — это очень часто просто иллюзия, которая на самом деле причиняет больше вреда.

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А психолог Наталья Наумова раскрыла обратную сторону долгого сдерживания эмоций: если копить подолгу чувства злости, волнения, раздражения, это может привести даже к смерти.

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Александра Вишнякова
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