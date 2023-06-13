Правильное управление мочой помогло лисам колонизировать Сахару

Учёные из Дании, Марокко, Португалии, ЮАР и США выяснили, что в Сахаре рыжие лисицы путём скрещивания с ближайшими родственниками получили ген, необходимый для выживания в пустыне. Результаты исследования они опубликовали в Nature Ecology & Evolution.

Песчаная лисица и фенек — исконные жители Сахары, а вот африканская и рыжая (или обыкновенная) лисицы встречаются там реже. В ходе эволюции пустынные виды адаптировались к месту проживания и научились экономить жидкость путём испарения малого количества воды с дыханием или с поверхности кожи, также их почки производят более концентрированную мочу.

Учёные секвенировали полные геномы 82 особей четырёх видов лисиц, которые в разное время попали в Сахару. В результате они выявили, что часть генов, позволяющих концентрировать воду в моче у песчаной лисицы, были и у рыжей. Такое "заимствование" произошло в результате межвидового скрещивания. Причём такая гибридизация случилась относительно недавно — не позднее 78 тысяч лет назад.