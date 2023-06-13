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13 июня, 08:32

Украинских военных могут заставить платить по счетам после лечения в Германии

Politico: Украинские бойцы могут остаться платить по счетам после лечения в ФРГ

Германия столкнулась с трудностями в лечении украинских военных. Вопреки обещаниям властей, некоторых солдат, которые получили медицинскую помощь в ФРГ, могут обязать остаться в этой стране платить по счетам, пишет издание Politico.

Как заявил представитель некоммерческой группы MediCare Hubs Kyiv, рассмотрение подобных дел в Германии может "затянуться на несколько недель". В настоящий момент украинские военные и госпитали находятся в неведении относительно того, кто в итоге покроет эти расходы, добавил он.

Несмотря на обещание быстрого, лёгкого и бесплатного доступа к качественному медобслуживанию, в документе Минздрава страны не упоминаются какие-либо исключения для военных. В Минтруда страны добавили, что право на получение пособия будет проверяться в каждом отдельном случае.

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При этом в канцелярии канцлера ФРГ Олафа Шольца утверждают, что расходы покрываются, если выполнены предварительные условия в соответствии с положениями Кодекса социального обеспечения. В Минздраве отметили, что все беженцы, нуждающиеся в помощи, и эвакуированные больные с Украины имеют право на льготы. Там заявили, что ответственность за это лежит на местных органах власти и центрах занятости.

Ранее Лайф писал, что Япония примет на лечение украинских солдат. Кроме того, Токио готов предоставить Киеву сотню военных грузовиков и прочих транспортных средств, а также около 30 тысяч комплектов армейских рационов, которые используются японскими военными.

Обложка ©

t.me / V_Zelenskiy_official

Иван Косицын
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