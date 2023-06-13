С начала СВО в России предотвращено 28 терактов на транспорте
НАК: С февраля 2022 года на объектах транспорта предотвращено 28 терактов
Российские правоохранительные органы с начала военной спецоперации на Украине предотвратили на объектах транспорта 28 диверсий и терактов. Как журналистам рассказали в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК), такие данные были озвучены на заседании ведомства, которое провёл его председатель — директор ФСБ РФ Александр Бортников.
"С февраля 2022 года на объектах транспорта предотвращено 28 диверсий и террористических актов", — говорится в сообщении НАК.
Ранее Лайф сообщал, что в Омской области за шпионаж в пользу Германии задержали экс-сотрудника предприятия ОПК. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Госизмена".
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