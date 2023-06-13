С начала СВО в России предотвращено 28 терактов на транспорте

Российские правоохранительные органы с начала военной спецоперации на Украине предотвратили на объектах транспорта 28 диверсий и терактов. Как журналистам рассказали в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК), такие данные были озвучены на заседании ведомства, которое провёл его председатель — директор ФСБ РФ Александр Бортников.