Доллар впервые с начала апреля подорожал до 84 рублей

Данные валютных торгов на Московской бирже свидетельствуют о том, что курс доллара впервые с 4 апреля 2022 года превысил отметку в 84 рубля.

По данным на 12:01 мск, курс доллара увеличился на 1,66%, достигнув отметки в 84,01 рубля. К 12:05 мск курс доллара продолжал расти и составлял 84,05 рубля (+1,71%). В то же время курс евро увеличился на 2,08% — до 90,82 рубля, а курс юаня вырос на 1,42% — до 11,724 рубля.