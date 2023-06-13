Россия обсуждает возобновление перелётов с ещё одной страной

Россия и Филиппины обсуждают вопрос возобновления авиационного сообщения. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте Росавиации по итогам встречи замглавы агентства Владимира Потешкина и посла Филиппин в РФ Игоря Байлена.

"Стороны договорились продолжить диалог по вопросу возобновления авиаперевозок между Россией и Филиппинами", — отмечается в сообщении.

В Росавиации отметили, что Манила заинтересована в начале полётов в Себу из Владивостока и Хабаровска. Также Потешкин и Байлен обсудили перспективы развития сотрудничества в области гражданской авиации между двумя странами и подготовку к подписанию рабочего соглашения в области лётной годности.