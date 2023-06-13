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13 июня, 09:46

Россия обсуждает возобновление перелётов с ещё одной страной

Росавиация: Россия и Филиппины обсуждают вопрос возобновления авиасообщения

Россия и Филиппины обсуждают вопрос возобновления авиационного сообщения. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте Росавиации по итогам встречи замглавы агентства Владимира Потешкина и посла Филиппин в РФ Игоря Байлена.

"Стороны договорились продолжить диалог по вопросу возобновления авиаперевозок между Россией и Филиппинами", — отмечается в сообщении.

В Росавиации отметили, что Манила заинтересована в начале полётов в Себу из Владивостока и Хабаровска. Также Потешкин и Байлен обсудили перспективы развития сотрудничества в области гражданской авиации между двумя странами и подготовку к подписанию рабочего соглашения в области лётной годности.

Одна из африканских стран объявила о готовности открыть прямое авиасообщение с РФ

Одна из африканских стран объявила о готовности открыть прямое авиасообщение с РФ

Ранее сообщалось, что Россия обсуждает возобновление авиасообщения с Вьетнамом. По данным СМИ, есть надежда на то, что всё получится организовать уже в этом году.

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Никита Никонов
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