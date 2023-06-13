В Омске провели детский турнир по ММА со всеми фишками "взрослых" промоушенов

Более 600 юных спортсменов из 24 регионов России приняли участие во Всероссийском турнире по ММА "Кубок Шлеменко – 2023" в Омске. Мероприятие прошло со всеми фишками взрослых соревнований: финальные схватки организовали в формате яркого шоу.

Как и в крупных промоушенах, в октагон юные бойцы выходили по приглашению ринг-анонсера, спортивную биографию финалистов представляли в эффектных профайлах, а трансляцию состязания вёл профессиональный комментатор.

Всероссийский турнир по ММА "Кубок Шлеменко – 2023". Фото © "Родные города"

За победу боролись ребята в двух возрастных категориях: 12–13 и 14–15 лет. А для детей от 8 до 11 лет провели соревновательные спарринги. По итогу всероссийского турнира сразу десять золотых медалей завоевали спортсмены из Омской области. Им, а также серебряным призёрам, присвоили первый взрослый разряд по смешанному боевому единоборству.

В командном первенстве также первыми стали омские спортсмены, второе место заняли юные бойцы из Новосибирской области, бронза досталась команде из Башкортостана.

Всероссийский турнир по ММА "Кубок Шлеменко – 2023". Фото © "Родные города"

Турнир "Кубок Шлеменко" назван в честь выдающегося российского бойца смешанных единоборств Александра Шлеменко — чемпиона мира по версии Bellator и победителя Гран-при Bellator. За карьеру он провёл 78 поединков, в которых одержал 61 победу. Соревнования проходят ежегодно, но в этом году они получили статус всероссийских.

Всероссийский турнир по ММА "Кубок Шлеменко – 2023". Фото © "Родные города"

"В этом году турнир впервые получил статус всероссийского. Это показатель высокого уровня, к которому мы шли с 2016 года, когда провели соревнования впервые. Всё это время моё стремление растить здоровое, крепкое и сильное поколение поддерживали программа социальных инвестиций "Родные города" компании "Газпром нефть" и Правительство Омской области", — рассказал сам Александр Шлеменко.