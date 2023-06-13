Путин подписал закон о госрегулировании табачного рынка по примеру с алкогольным

Российский лидер Владимир Путин подписал закон о госрегулировании табачного рынка по аналогии с алкогольным. Текст нормативного акта опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон направлен на сокращение объёмов нелегального выпуска и оборота табачной и никотинсодержащей продукции и сырья для неё. В частности, оборудование для производства таких изделий должно будет проходить обязательную госрегистрацию, а если не используется — консервироваться. А с 1 марта 2024 года наличие лицензии станет обязательным для производства, хранения, продажи и поставок табачной и никотинсодержащей продукции, а также сырья для их выпуска. Учёт объёмов производства и оборота изделий будет вестись с помощью госсистемы мониторинга маркируемых товаров.

Кроме того, с 1 июля 2025 года на складах и в производстве табачных изделий будет запрещено размещать основное технологическое оборудование, не находящееся в собственности или хозяйственном ведении у владельца.