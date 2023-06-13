На Украине недалеко от границы с Россией ликвидирована ДРГ

Конашенков также добавил, что на Купянском направлении ударами авиации и огнём артиллерии поражены подразделения ВСУ в районах населённых пунктов Ивановка Харьковской области и Розовка ЛНР. Кроме того, в течение суток на этом направлении уничтожено более 35 украинских военнослужащих, один бронетранспортёр, пикап, а также гаубица Д-20.