Регион

Уведомления отключены

13 июня, 11:30

На Украине недалеко от границы с Россией ликвидирована ДРГ

ВС РФ пресекли деятельность украинских диверсантов в Харьковской области

В Харьковской области, в районе населённого пункта Тимковка, Западная группировка войск пресекла деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ). Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населённого пункта Тимковка Харьковской области пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы", — отметил он.

Конашенков также добавил, что на Купянском направлении ударами авиации и огнём артиллерии поражены подразделения ВСУ в районах населённых пунктов Ивановка Харьковской области и Розовка ЛНР. Кроме того, в течение суток на этом направлении уничтожено более 35 украинских военнослужащих, один бронетранспортёр, пикап, а также гаубица Д-20.

ВСУ несут огромные потери в ходе контрнаступления, узнали американские СМИ

ВСУ несут огромные потери в ходе контрнаступления, узнали американские СМИ

Ранее Лайф писал о том, что российская армия нанесла удары высокоточным оружием воздушного базирования по резервам ВСУ и складам иностранного оружия на Украине.

Обложка ©

Vk / Минобороны России

Илья Суриков
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция на Украине
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Игорь Конашенков
  • Минобороны РФ
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров