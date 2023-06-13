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Опубликовано 13 июня 2023, 11:30
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На Украине недалеко от границы с Россией ликвидирована ДРГ

ВС РФ пресекли деятельность украинских диверсантов в Харьковской области

В Харьковской области, в районе населённого пункта Тимковка, Западная группировка войск пресекла деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ). Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населённого пункта Тимковка Харьковской области пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы", — отметил он.

Конашенков также добавил, что на Купянском направлении ударами авиации и огнём артиллерии поражены подразделения ВСУ в районах населённых пунктов Ивановка Харьковской области и Розовка ЛНР. Кроме того, в течение суток на этом направлении уничтожено более 35 украинских военнослужащих, один бронетранспортёр, пикап, а также гаубица Д-20.

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Ранее Лайф писал о том, что российская армия нанесла удары высокоточным оружием воздушного базирования по резервам ВСУ и складам иностранного оружия на Украине.

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Vk / Минобороны России

Илья Суриков
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