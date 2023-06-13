На Украине недалеко от границы с Россией ликвидирована ДРГ
ВС РФ пресекли деятельность украинских диверсантов в Харьковской области
В Харьковской области, в районе населённого пункта Тимковка, Западная группировка войск пресекла деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ). Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"В районе населённого пункта Тимковка Харьковской области пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы", — отметил он.
Конашенков также добавил, что на Купянском направлении ударами авиации и огнём артиллерии поражены подразделения ВСУ в районах населённых пунктов Ивановка Харьковской области и Розовка ЛНР. Кроме того, в течение суток на этом направлении уничтожено более 35 украинских военнослужащих, один бронетранспортёр, пикап, а также гаубица Д-20.
Ранее Лайф писал о том, что российская армия нанесла удары высокоточным оружием воздушного базирования по резервам ВСУ и складам иностранного оружия на Украине.