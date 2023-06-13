Блогер Соболев назвал детским лепетом заявления об отсутствии угрозы от НАТО

Слова оппозиционеров и либералов, отрицающих угрозу для России со стороны НАТО, являются "детским лепетом". Такое заявление сделал блогер Николай Соболев* в новом проекте "Откровенно с Татаркой". Выпуск доступен на YouTubе.

"Слова: "Да не напала бы же НАТО на Россию!" — это всё детский лепет. Ни один государственный лидер не может по инструкции допускать, чтобы со всех сторон нас сопровождали базы нашего даже не врага, а просто идеологического оппонента, да и с чего они там вообще находятся? И как бы Америка отреагировала в зеркальной ситуации, если бы военные базы России размещались в Канаде, на Кубе, в Колумбии и так далее?" — отметил Соболев, комментируя высказывания оппозиции о том, что НАТО не представляет угрозы для нашей страны.

По словам Соболева, противостояние США и России длится уже долгие годы, но новый виток начался с реакции Запада на приход к власти российского лидера Владимира Путина. Он отметил, что президент заявил о себе как о серьёзном мировом игроке во время Мюнхенской речи в 2007 году. Именно тогда страны Запада поняли, что надавить на Путина, как в своё время они это делали с экс-президентом РФ Борисом Ельциным, уже не получится.

Напомним, Николай Соболев был внесён Минюстом РФ в список иноагентов в феврале этого года. После блогер заявил, что всё равно остаётся жить в России. Также он планирует продолжать публичную деятельность, поэтому будет подавать жалобу в суд.