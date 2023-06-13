В Луганске прогремело несколько взрывов
В Луганске прогремело несколько мощных взрывов, над городом поднялся большой столб дыма. Об этом сообщают местные жители в социальных сетях.
В Луганске прогремело несколько громких взрывов. Видео © Telegram / LIC_LPR
Как уточняет "Луганский информационный центр", взрывы прогремели примерно в районе авторынка. Информация о жертвах, разрушениях и пострадавших не поступала.
Напомним, что ВСУ возобновили обстрелы Луганска после долгой паузы, когда в их распоряжении появились британские дальнобойные ракеты Storm Shadow. Первый такой удар был нанесён вечером 12 мая. Под обстрел попали мясоперерабатывающий комбинат "Милам" и предприятие полимерных изделий "Полипак". После этого российские истребители сбили самолёты ВСУ, ударившие по Луганску.
Telegram / LIC_LPR