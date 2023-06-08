В Луганске нашли части ракет Storm Shadow после обстрела ВСУ
СЦКК: Фрагменты ракет Storm Shadow обнаружены после обстрела в Луганске
Фрагменты ракет Storm Shadow в ЛНР после обстрела ВСУ. Обложка © t.me / Представительство ЛНР в СЦКК
Детали крылатых дальнобойных ракет Storm Shadow англо-французского производства найдены в Луганске после обстрела со стороны украинских военных. Об этом сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Обстрел города Луганска 8 июня 2023 года произведён вооружёнными формированиями Украины с применением англо-французских малозаметных крылатых ракет большой дальности воздушного базирования Storm Shadow", — говорится в тексте.
Специалисты нашли в районе прилёта фрагменты отбрасываемого носового конуса снаряда с нанесёнными маркировками. Фотографии деталей опубликованы в телеграм-канале СЦКК.
Напомним, сегодня утром в Луганске прогремело несколько взрывов после того, как ВСУ обстреляли промышленную часть города. Пострадало четыре человека.