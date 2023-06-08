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Опубликовано 8 июня 2023, 12:25

В Луганске нашли части ракет Storm Shadow после обстрела ВСУ

СЦКК: Фрагменты ракет Storm Shadow обнаружены после обстрела в Луганске

Фрагменты ракет Storm Shadow в ЛНР после обстрела ВСУ. Обложка © t.me / Представительство ЛНР в СЦКК

Фрагменты ракет Storm Shadow в ЛНР после обстрела ВСУ. Обложка © t.me / Представительство ЛНР в СЦКК

Детали крылатых дальнобойных ракет Storm Shadow англо-французского производства найдены в Луганске после обстрела со стороны украинских военных. Об этом сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Фрагменты ракет Storm Shadow в ЛНР после обстрела ВСУ. Фото © t.me / Представительство ЛНР в СЦКК

Фрагменты ракет Storm Shadow в ЛНР после обстрела ВСУ. Фото © t.me / Представительство ЛНР в СЦКК

Фрагменты ракет Storm Shadow в ЛНР после обстрела ВСУ. Фото © t.me / Представительство ЛНР в СЦКК

Фрагменты ракет Storm Shadow в ЛНР после обстрела ВСУ. Фото © t.me / Представительство ЛНР в СЦКК

"Обстрел города Луганска 8 июня 2023 года произведён вооружёнными формированиями Украины с применением англо-французских малозаметных крылатых ракет большой дальности воздушного базирования Storm Shadow", — говорится в тексте.

Специалисты нашли в районе прилёта фрагменты отбрасываемого носового конуса снаряда с нанесёнными маркировками. Фотографии деталей опубликованы в телеграм-канале СЦКК.

Два человека погибли и около 10 пострадали в Горловке при обстреле ВСУ
Два человека погибли и около 10 пострадали в Горловке при обстреле ВСУ

Напомним, сегодня утром в Луганске прогремело несколько взрывов после того, как ВСУ обстреляли промышленную часть города. Пострадало четыре человека.

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Татьяна Миссуми
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