В Луганске нашли части ракет Storm Shadow после обстрела ВСУ

Детали крылатых дальнобойных ракет Storm Shadow англо-французского производства найдены в Луганске после обстрела со стороны украинских военных. Об этом сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Фрагменты ракет Storm Shadow в ЛНР после обстрела ВСУ. Фото © t.me / Представительство ЛНР в СЦКК

Фрагменты ракет Storm Shadow в ЛНР после обстрела ВСУ. Фото © t.me / Представительство ЛНР в СЦКК

"Обстрел города Луганска 8 июня 2023 года произведён вооружёнными формированиями Украины с применением англо-французских малозаметных крылатых ракет большой дальности воздушного базирования Storm Shadow", — говорится в тексте.

Специалисты нашли в районе прилёта фрагменты отбрасываемого носового конуса снаряда с нанесёнными маркировками. Фотографии деталей опубликованы в телеграм-канале СЦКК.