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13 июня, 13:51

Путин разрешил от своего имени вручать медали Ушакова и Нестерова в зоне СВО

<p>Медаль Ушакова. Обложка © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D0%A3%D1%88%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a> / Георгий Долгопский</p>

Медаль Ушакова. Обложка © Wikipedia / Георгий Долгопский

Президент России Владимир Путин подписал указ, разрешающий командующим группировками войск в особом порядке вручать военным в зоне СВО от его имени медали Ушакова, Нестерова, а также "За храбрость" II степени.

Ранее таким образом могли вручаться орден Мужества, медаль "За отвагу", знак отличия ордена Святого Георгия — Георгиевский крест IV степени, медаль "За спасение погибавших".

Опубликовано видео со встречи Путина с участниками СВО в госпитале Вишневского

Опубликовано видео со встречи Путина с участниками СВО в госпитале Вишневского

Ранее было опубликовано видео со встречи Путина с участниками СВО в госпитале Вишневского. В разговоре с ранеными бойцами глава государства отметил, что все, кто принимает участие в спецоперации, являются героями в глазах нормального человека.

Никита Никонов
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