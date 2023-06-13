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Опубликовано 13 июня 2023, 13:51

Путин разрешил от своего имени вручать медали Ушакова и Нестерова в зоне СВО

Медаль Ушакова. Обложка © Wikipedia / Георгий Долгопский

Медаль Ушакова. Обложка © Wikipedia / Георгий Долгопский

Президент России Владимир Путин подписал указ, разрешающий командующим группировками войск в особом порядке вручать военным в зоне СВО от его имени медали Ушакова, Нестерова, а также "За храбрость" II степени.

Ранее таким образом могли вручаться орден Мужества, медаль "За отвагу", знак отличия ордена Святого Георгия — Георгиевский крест IV степени, медаль "За спасение погибавших".

Опубликовано видео со встречи Путина с участниками СВО в госпитале Вишневского
Опубликовано видео со встречи Путина с участниками СВО в госпитале Вишневского

Ранее было опубликовано видео со встречи Путина с участниками СВО в госпитале Вишневского. В разговоре с ранеными бойцами глава государства отметил, что все, кто принимает участие в спецоперации, являются героями в глазах нормального человека.

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Александр Юнашев
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