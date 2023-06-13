Путин разрешил от своего имени вручать медали Ушакова и Нестерова в зоне СВО
Медаль Ушакова. Обложка © Wikipedia / Георгий Долгопский
Президент России Владимир Путин подписал указ, разрешающий командующим группировками войск в особом порядке вручать военным в зоне СВО от его имени медали Ушакова, Нестерова, а также "За храбрость" II степени.
Ранее таким образом могли вручаться орден Мужества, медаль "За отвагу", знак отличия ордена Святого Георгия — Георгиевский крест IV степени, медаль "За спасение погибавших".