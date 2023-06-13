В Госдуме предложили изменить условия получения красного аттестата в школах

Поскольку ценность золотой медали и красного аттестата для выпускников школ не очень велика, стоит расширить критерии отбора лучших учащихся. Так считает депутат Госдумы Сергей Алтухов.

По его словам, вузы сами определяют ценность красного аттестата при отборе абитуриентов. В региональном образовательном учреждении аттестат отличника может оцениваться в дополнительные 10–15 баллов, а в московских вузах его вес снижается до 3–5 баллов.

"Стимул сражаться за пятёрки не очень хорош сам по себе, но большая ценность отличного аттестата может помочь нивелировать неудачи на ЕГЭ. Хорошо бы предусмотреть антикоррупционные механизмы. При выдаче медали необходимо учитывать не только оценки за 9–11 классы, нужно расширить критерии отбора лучших учащихся", — сказал депутат в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".

Расширить критерии отбора он предложил за счёт различных видов внешкольной активности. Например, это волонтёрские проекты, призы на олимпиадах и научных конференциях. Такая мера необходима, чтобы хорошисты с большими связями не превращались по одному звонку в золотых медалистов, считает Алтухов.