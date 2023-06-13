Регион

Уведомления отключены

13 июня, 14:03

Путин: Россия настроена на добрые отношения со всеми странами-соседями

После распада СССР Россия хотела поддерживать хорошие отношения со всеми странами-соседями. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с военкорами во вторник, 13 июня. По словам главы государства, мы стремимся к этому и сейчас.

"Мы же были настроены и до сих пор настроены на самые добрые отношения со всеми нашими соседями после развала Советского Союза. Мы так и делаем", — подчеркнул российский лидер.

Депутат Наумов: Путин предлагает новую философию международных отношений

Депутат Наумов: Путин предлагает новую философию международных отношений

Напомним, что в мае президент Владимир Путин провёл совещание с Совбезом, на котором обсудил сотрудничество в рамках СНГ. Глава государства предложил участникам совещания поговорить о том, что можно сделать для достижения наилучших результатов в совместной работе с партнёрами из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана и Узбекистана.

Обложка ©

Kremlin.ru

Александр Юнашев
  • Новости
  • Путин
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров