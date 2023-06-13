Путин: Россия настроена на добрые отношения со всеми странами-соседями

После распада СССР Россия хотела поддерживать хорошие отношения со всеми странами-соседями. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с военкорами во вторник, 13 июня. По словам главы государства, мы стремимся к этому и сейчас.

"Мы же были настроены и до сих пор настроены на самые добрые отношения со всеми нашими соседями после развала Советского Союза. Мы так и делаем", — подчеркнул российский лидер.