Путин: Россия настроена на добрые отношения со всеми странами-соседями
После распада СССР Россия хотела поддерживать хорошие отношения со всеми странами-соседями. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с военкорами во вторник, 13 июня. По словам главы государства, мы стремимся к этому и сейчас.
"Мы же были настроены и до сих пор настроены на самые добрые отношения со всеми нашими соседями после развала Советского Союза. Мы так и делаем", — подчеркнул российский лидер.
Напомним, что в мае президент Владимир Путин провёл совещание с Совбезом, на котором обсудил сотрудничество в рамках СНГ. Глава государства предложил участникам совещания поговорить о том, что можно сделать для достижения наилучших результатов в совместной работе с партнёрами из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана и Узбекистана.