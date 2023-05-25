Депутат Наумов: Путин предлагает новую философию международных отношений

Президент РФ Владимир Путин предлагает мировому сообществу глобальную идеологию сотрудничества и партнёрства, потому что только так можно достичь развития и процветания. Так зампред Комитета Госдумы по экономической политике, победитель конкурса "Лидеры России. Политика" Станислав Наумов прокомментировал выступление Путина на пленарной сессии второго Евразийского экономического форума.

"Путин предлагает всему миру кардинально новый, конструктивный подход к взаимоотношениям стран. По сути, президент РФ предлагает новую философию международных отношений — сотрудничество ради процветания всех. Впервые в мировой истории у человечества есть шанс построить многополярный, справедливый и взаимовыгодный миропорядок, который обеспечит развитие и процветание всех народов", — подчеркнул Наумов в беседе с Лайфом.

Он добавил, что политика Путина сделала Россию одним из наиболее надёжных партнёров для других стран. Принципиальная позиция главы государства — исполнение страной всех своих обязательств даже в самых сложных условиях. Как указал депутат, Москва всегда готова к конструктивным взаимоотношениям и принципиально не использует экономику, а тем более бизнес-контакты, для решения политических вопросов и попыток давления на другие государства. Такой подход вызывает большое уважение в мире: по-настоящему суверенные страны хотят сотрудничать с Россией, заметил Наумов.

"Как верно отметил президент Белоруссии Александр Лукашенко, РФ рискнула бросить вызов однополярному миру и сегодня находится в авангарде этих процессов. На Россию возлагают надежды и другие страны — сторонники многополярного мироустройства. Президент уверен, что его формирование неизбежно и необратимо — Россия прямо сейчас делает мир свободнее", — сказал парламентарий.