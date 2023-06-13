Путин: Запад помогал даже боевикам из "Аль-Каиды", лишь бы раскачать Россию

Западные страны активно поддерживали и поощряли даже деятельность боевиков из "Аль-Каиды"*, пока Россия боролась с этими террористами на Кавказе. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с военкорами.

"Мы понимаем, что события 1990-х, 2000-х годов связаны с тяжёлым историческим наследием — на Кавказе, например. Ну с кем мы воевали-то? В значительной степени с "Аль-Каидой". И что делали наши так называемые партнёры? Поддерживали материально, политически, информационно, даже в военном смысле. Наплевать им, что это "Аль-Каида". Только бы нас раскачать", — подчеркнул президент.

Ранее на той же встрече с военкорами Путин напомнил, как Россия пыталась стать для Запада "своей". Глава государства напомнил, что мы пришли к "так называемым цивилизованным народам" с предложениями, а с нами "даже не захотели разговаривать".