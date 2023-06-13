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13 июня, 14:27

"Пальцем не притронулись": Путин заявил, что РФ не имела отношения к событиям в Донбассе в 2014 году

Путин заявил, что Россия не имела отношения к событиям в Донбассе в 2014 году

Россия не имела никакого отношения к событиям в Донбассе в 2014 году, но РФ вынудили встать на защиту живущих там людей. Об этом заявил президент страны Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами.

"После госпереворота [на Украине] <…> тут же начались события на юго-востоке, в Донбассе. Мы вообще там пальцем не притронулись. Да, там были добровольцы наши, но государство российское не имело к этому отношения никакого вообще, я уверяю вас в этом, ну никакого, говорю вам совершенно откровенно, прямо и честно", — сказал президент на встрече с военкорами.

Глава государства добавил, что "нас просто вынудили встать на защиту этих людей, просто вынудили".

Путин: России не давали никаких шансов выстроить нормальные отношения с украинским народом

Путин: России не давали никаких шансов выстроить нормальные отношения с украинским народом

Ранее президент заявил, что Россия настроена на добрые отношения со всеми странами-соседями. Так было с самого начала образования современного государства.

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Kremlin.ru

Никита Никонов
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