Путин: Россию пытаются "распиливать" извне, потому что она "слишком большая"

Президент РФ Владимир Путин заявил, что некоторые страны пытаются постепенно "распилить" Россию, потому что такая большая и мощная страна Западу не нужна. Об этом он рассказал в ходе встречи с военкорами во вторник, 13 июня.

"Договорились, что НАТО не будет расширяться. Все же предложили — все! Нет. Почему? Мы просто слишком большая страна. Страна в Европе, в таком месте, такая большая, с таким потенциалом не нужна", — отметил глава государства.

В связи с этим, продолжил Путин, все пытаются постепенно "распиливать" Россию.