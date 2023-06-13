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13 июня, 14:31

Путин: Россию пытаются "распиливать" извне, потому что она "слишком большая"

Президент РФ Владимир Путин заявил, что некоторые страны пытаются постепенно "распилить" Россию, потому что такая большая и мощная страна Западу не нужна. Об этом он рассказал в ходе встречи с военкорами во вторник, 13 июня.

"Договорились, что НАТО не будет расширяться. Все же предложили — все! Нет. Почему? Мы просто слишком большая страна. Страна в Европе, в таком месте, такая большая, с таким потенциалом не нужна", — отметил глава государства.

Путин: Запад помогал даже боевикам из "Аль-Каиды", лишь бы раскачать Россию

Путин: Запад помогал даже боевикам из "Аль-Каиды", лишь бы раскачать Россию

В связи с этим, продолжил Путин, все пытаются постепенно "распиливать" Россию.

Ранее Путин напомнил, как Россия пыталась стать для Запада "своей". Глава государства рассказал, как РФ пришла к Западу с предложениями, а там "даже не захотели разговаривать".

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Kremlin.ru

Иван Косицын
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