Президент РФ Владимир Путин в ходе обсуждения спецоперации с ведущими военкорами страны отдельно выразил благодарность российским военным лётчикам, которых назвал настоящими героями. По его словам, они "мужественно и эффективно работают".

Путин в ходе беседы также добавил, что до проведения СВО в армии были "паркетные генералы", но вскоре стало понятно, что они неэффективны, и из тени начали выходить люди, которых и надо сейчас продвигать.