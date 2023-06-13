Путин назвал российских военных лётчиков героями
Путин назвал российских лётчиков настоящими героями
Президент РФ Владимир Путин в ходе обсуждения спецоперации с ведущими военкорами страны отдельно выразил благодарность российским военным лётчикам, которых назвал настоящими героями. По его словам, они "мужественно и эффективно работают".
"Огромное спасибо лётчикам, герои прямо, настоящие герои", — сказал глава государства.
Путин в ходе беседы также добавил, что до проведения СВО в армии были "паркетные генералы", но вскоре стало понятно, что они неэффективны, и из тени начали выходить люди, которых и надо сейчас продвигать.
Ранее Путин заявил, что цели СВО носят фундаментальный характер. По словам главы государства, менять ничего не планируется.