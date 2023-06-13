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Регион
Опубликовано 13 июня 2023, 15:21

Путин назвал неожиданными сведения, что военным недоплачивают за подбитую технику

Президент Владимир Путин назвал неожиданным утверждение, что российским военным в ходе специальной военной операции не выплачивают 100 тысяч рублей за подбитый танк и 300 тысяч — за подбитый самолёт. Речь об этом зашла в ходе встречи российского лидера с военкорами во вторник, 13 июня.

"То, что деньги не выплачивают, — это неожиданно для меня. Обязательно к этому вернусь прямо сегодня в разговоре с Министерством обороны", — пообещал глава государства.

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Ранее Владимир Путин поручил обеспечить равные условия и выплаты для всех, кто защищает Родину с оружием в руках. Глава государства подчеркнул, что категория участника спецоперации не должна иметь значения — важнее отношение военнослужащего к Родине.

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ТАСС / Гавриил Григоров

Александр Юнашев
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