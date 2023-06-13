Путин назвал неожиданными сведения, что военным недоплачивают за подбитую технику
Президент Владимир Путин назвал неожиданным утверждение, что российским военным в ходе специальной военной операции не выплачивают 100 тысяч рублей за подбитый танк и 300 тысяч — за подбитый самолёт. Речь об этом зашла в ходе встречи российского лидера с военкорами во вторник, 13 июня.
"То, что деньги не выплачивают, — это неожиданно для меня. Обязательно к этому вернусь прямо сегодня в разговоре с Министерством обороны", — пообещал глава государства.
Ранее Владимир Путин поручил обеспечить равные условия и выплаты для всех, кто защищает Родину с оружием в руках. Глава государства подчеркнул, что категория участника спецоперации не должна иметь значения — важнее отношение военнослужащего к Родине.
ТАСС / Гавриил Григоров