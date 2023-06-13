Регион

Уведомления отключены

13 июня, 15:21

Путин назвал неожиданными сведения, что военным недоплачивают за подбитую технику

Президент Владимир Путин назвал неожиданным утверждение, что российским военным в ходе специальной военной операции не выплачивают 100 тысяч рублей за подбитый танк и 300 тысяч — за подбитый самолёт. Речь об этом зашла в ходе встречи российского лидера с военкорами во вторник, 13 июня.

"То, что деньги не выплачивают, — это неожиданно для меня. Обязательно к этому вернусь прямо сегодня в разговоре с Министерством обороны", — пообещал глава государства.

Путин обсудил с Совбезом дополнительные соцгарантии участникам СВО

Путин обсудил с Совбезом дополнительные соцгарантии участникам СВО

Ранее Владимир Путин поручил обеспечить равные условия и выплаты для всех, кто защищает Родину с оружием в руках. Глава государства подчеркнул, что категория участника спецоперации не должна иметь значения — важнее отношение военнослужащего к Родине.

Обложка ©

ТАСС / Гавриил Григоров

Александр Юнашев
  • Новости
  • Специальная военная операция на Украине
  • Путин
  • Минобороны РФ

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров