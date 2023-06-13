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13 июня, 15:29

Путин назвал идеальной работу противотанковых комплексов "Корнет" в ходе СВО

Противотанковые комплексы "Корнет" в зоне специальной военной операции работают идеально, но их нужно больше. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с военкорами во вторник, 13 июня.

"Несколько бронемашин и танк подбиты были пехотой с использованием противотанковых средств. "Корнеты" работают идеально, но их нужно больше, и это будет сделано", — сказал российский лидер.

"Корнеты" — это российский противотанковый ракетный комплекс, разработанный тульским КБ приборостроения. Предназначен для поражения танков и других бронированных целей, в том числе оснащённых современными средствами динамической защиты. В отличие от предшествующих ПТРК "Фагот", "Конкурс" и "Метис" управление ракетным комплексом осуществляется не по проводам, а по лазерному лучу. Это позволило выпустить модификацию ПТРК — "Корнет-Д", который может поражать даже скоростные цели.

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Ранее Путин, отвечая военкорам на вопрос об украинских диверсиях с беспилотниками, заявил об отсутствии сомнений в том, что Москва, как и другие города России, вскоре будет полностью защищена от атак БПЛА. Глава государства привёл в пример опыт борьбы с дронами в Сирии. Там, по его словам, была похожая ситуация, однако наши военные быстро научились подавлять вражеские беспилотники.

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ТАСС / Сергей Бобылев

Марина Калегина
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