Путин назвал идеальной работу противотанковых комплексов "Корнет" в ходе СВО

Противотанковые комплексы "Корнет" в зоне специальной военной операции работают идеально, но их нужно больше. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с военкорами во вторник, 13 июня.

"Несколько бронемашин и танк подбиты были пехотой с использованием противотанковых средств. "Корнеты" работают идеально, но их нужно больше, и это будет сделано", — сказал российский лидер.

"Корнеты" — это российский противотанковый ракетный комплекс, разработанный тульским КБ приборостроения. Предназначен для поражения танков и других бронированных целей, в том числе оснащённых современными средствами динамической защиты. В отличие от предшествующих ПТРК "Фагот", "Конкурс" и "Метис", управление ракетным комплексом осуществляется не по проводам, а по лазерному лучу. Это позволило выпустить модификацию ПТРК — "Корнет-Д", который может поражать даже скоростные цели.