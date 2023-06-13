Гоблин Пучков: Зеленский примкнул к проигравшим, перенеся День Победы на 8 мая
Украинский лидер Владимир Зеленский примкнул к проигравшим, перенеся День Победы на 8 мая. Такое мнение высказал блогер Дмитрий Гоблин Пучков.
"Это ж известная шутка, что 8 мая — день скорби о том, что проиграли, а 9 мая празднуют победители. Захотелось примкнуть к этим? На здоровье. Уже примкнул", — подчеркнул он в эфире радио "Комсомольская правда".
Лайф напоминает, что 12 июня Зеленский подписал закон о переносе Дня Победы на Украине с 9 мая на 8 мая. Соответствующее сообщение появилось на сайте Верховной рады.
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