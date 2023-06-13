Регион

Уведомления отключены

13 июня, 15:47

Гоблин Пучков: Зеленский примкнул к проигравшим, перенеся День Победы на 8 мая

Украинский лидер Владимир Зеленский примкнул к проигравшим, перенеся День Победы на 8 мая. Такое мнение высказал блогер Дмитрий Гоблин Пучков.

"Это ж известная шутка, что 8 мая — день скорби о том, что проиграли, а 9 мая празднуют победители. Захотелось примкнуть к этим? На здоровье. Уже примкнул", — подчеркнул он в эфире радио "Комсомольская правда".

"Потенциально могут умереть все": Зеленского предупредили о зловещем плане США по Украине

"Потенциально могут умереть все": Зеленского предупредили о зловещем плане США по Украине

Лайф напоминает, что 12 июня Зеленский подписал закон о переносе Дня Победы на Украине с 9 мая на 8 мая. Соответствующее сообщение появилось на сайте Верховной рады.

Обложка ©

Getty Images / Chip Somodevilla

Никита Осипов
  • Новости
  • Владимир Зеленский
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров