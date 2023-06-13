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13 июня, 16:33

Агент тренера "Оренбурга": Личка рассмотрит предложение "Динамо", если оно будет

Агент главного тренера "Оренбурга" Марцела Лички прокомментировал сообщения СМИ о возможном переходе наставника на работу в московское "Динамо". Сергей Новиков отметил, что его клиенту было бы интересно поработать в столичном клубе, вместе с тем недавно он переподписал контракт с "Оренбургом"

"Марцел принадлежит "Оренбургу", он переподписал контракт. Личка с удовольствием бы перешёл в более статусный клуб с высокими целями. Конечно, такой клуб, как "Динамо", был бы интересен. Марцел этого и не скрывает", — сказал агент в разговоре со "Спорт-Экспрессом".

По словам Новикова, свою работу в "Оренбурге" Личка сделал от а до я — вывел клуб в Российскую премьер-лигу, где добился результата. Агент уверен, что чешский специалист рассмотрит предложение от "Динамо", если оно поступит, но пока бело-голубые к нему не обращались.

"Но на сегодняшний день Личка принадлежит "Оренбургу", им и нужно вопросы задавать. Ко мне "Динамо" не обращалось", — заключил Новиков.

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Напомним, ранее СМИ сообщили, что Личка уже согласовал контракт с "Динамо". Утверждалось, что соглашение будет подписано на три года. В завершившемся чемпионате России "Оренбурге" занял седьмое место, московский клуб — девятое.

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ТАСС / Сергей Фадеичев

Никита Никонов
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