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Опубликовано 13 июня 2023, 16:08

Путин: Среди бывших заключённых – бойцов СВО минимальный уровень рецидива

Среди участников военной спецоперации из числа бывших заключённых зафиксирован минимальный уровень преступного рецидива. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин во время общения с военными корреспондентами.

"Рецидив среди людей, которые отбыли срок наказания, вернулись в нормальную жизнь, там в некоторых случаях доходит до 40%. А из участников СВО есть рецидивы из освободившихся, процент очень небольшой. Но это всё равно ложка дёгтя", — отметил он.

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Ранее президент России Владимир Путин заявил о том, что вне зависимости от статуса все участники специальной военной операции должны быть в равном положении.

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Kremlin.ru

Илья Суриков
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