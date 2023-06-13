Путин: Среди бывших заключённых – бойцов СВО минимальный уровень рецидива

Среди участников военной спецоперации из числа бывших заключённых зафиксирован минимальный уровень преступного рецидива. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин во время общения с военными корреспондентами.

"Рецидив среди людей, которые отбыли срок наказания, вернулись в нормальную жизнь, там в некоторых случаях доходит до 40%. А из участников СВО есть рецидивы из освободившихся, процент очень небольшой. Но это всё равно ложка дёгтя", — отметил он.