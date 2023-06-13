Путин: США корректировали атаку ВСУ на российский корабль "Приазовье"

Американский разведывательный дрон корректировал атаку украинских беспилотных катеров на российский корабль "Приазовье", который охраняет газопровод "Турецкий поток". Об этом сообщил президент России Владимир Путин на встрече с военкорами.

Глава государства уточнил, что ВСУ использовали восемь беспилотников: три из них российские военные уничтожили сразу, четвёртый потерял ход, но затем "его добили", после чего было уничтожено ещё четыре катера. В это же время, продолжил Путин, "в нейтральной зоне висел беспилотный аппарат стратегической разведки США".

"Судя по всему, он корректировал действия этих беспилотников", — добавил президент.