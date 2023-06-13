Путин: США корректировали атаку ВСУ на российский корабль "Приазовье"
Российский корабль "Приазовье". Фото © Черноморский флот / А. Бричевский
Американский разведывательный дрон корректировал атаку украинских беспилотных катеров на российский корабль "Приазовье", который охраняет газопровод "Турецкий поток". Об этом сообщил президент России Владимир Путин на встрече с военкорами.
Глава государства уточнил, что ВСУ использовали восемь беспилотников: три из них российские военные уничтожили сразу, четвёртый потерял ход, но затем "его добили", после чего было уничтожено ещё четыре катера. В это же время, продолжил Путин, "в нейтральной зоне висел беспилотный аппарат стратегической разведки США".
"Судя по всему, он корректировал действия этих беспилотников", — добавил президент.
Напомним, в ночь на 11 июня украинские морские беспилотники атаковали российский военный корабль "Приазовье" Черноморского флота. Все катера противника были уничтожены в 300 километрах юго-восточнее Севастополя. При этом в момент атаки в воздушном пространстве центральной части Чёрного моря разведку вёл американский разведывательный дрон. Тем временем "Приазовье" продолжает выполнение поставленных задач и контролирует обстановку по маршрутам пролегания газопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток".