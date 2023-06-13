Регион

Уведомления отключены

13 июня, 16:15

Путин: США корректировали атаку ВСУ на российский корабль "Приазовье"

<p>Российский корабль "Приазовье". Фото © Черноморский флот / А. Бричевский</p>

Российский корабль "Приазовье". Фото © Черноморский флот / А. Бричевский

Американский разведывательный дрон корректировал атаку украинских беспилотных катеров на российский корабль "Приазовье", который охраняет газопровод "Турецкий поток". Об этом сообщил президент России Владимир Путин на встрече с военкорами.

Глава государства уточнил, что ВСУ использовали восемь беспилотников: три из них российские военные уничтожили сразу, четвёртый потерял ход, но затем "его добили", после чего было уничтожено ещё четыре катера. В это же время, продолжил Путин, "в нейтральной зоне висел беспилотный аппарат стратегической разведки США".

"Судя по всему, он корректировал действия этих беспилотников", — добавил президент.

Минобороны показало видео уничтожения катеров, атаковавших корабль "Приазовье"

Минобороны показало видео уничтожения катеров, атаковавших корабль "Приазовье"

Напомним, в ночь на 11 июня украинские морские беспилотники атаковали российский военный корабль "Приазовье" Черноморского флота. Все катера противника были уничтожены в 300 километрах юго-восточнее Севастополя. При этом в момент атаки в воздушном пространстве центральной части Чёрного моря разведку вёл американский разведывательный дрон. Тем временем "Приазовье" продолжает выполнение поставленных задач и контролирует обстановку по маршрутам пролегания газопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток".

Александр Юнашев
  • Новости
  • Путин
  • США
  • ВСУ

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров