"Труба пониже, дым пожиже": Путин объяснил, почему на Западе "затухающие нации"
Путин заявил, что на Западе "затухающие нации", у которых нет пассионарности
Президент РФ Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами назвал европейцев и американцев "затухающими нациями", у которых нет пассионарности.
"И труба пониже, и дым пожиже у них. Нет пассионарности, это затухающие нации. Вот в чём вся проблема", — отметил он.
Президент подчеркнул, что у России пассионарность есть и страна будет бороться за свои интересы, добиваться целей.
Ранее Путин высказался об отличиях России и Украины. Президент назвал киевский режим основанным на терроре.
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ТАСС / Татьяна Барыбина