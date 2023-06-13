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13 июня, 16:31

"Труба пониже, дым пожиже": Путин объяснил, почему на Западе "затухающие нации"

Путин заявил, что на Западе "затухающие нации", у которых нет пассионарности

Президент РФ Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами назвал европейцев и американцев "затухающими нациями", у которых нет пассионарности.

"И труба пониже, и дым пожиже у них. Нет пассионарности, это затухающие нации. Вот в чём вся проблема", — отметил он.

Президент подчеркнул, что у России пассионарность есть и страна будет бороться за свои интересы, добиваться целей.

Путин напомнил властям США, что в третьей мировой войне победителей не будет

Путин напомнил властям США, что в третьей мировой войне победителей не будет

Ранее Путин высказался об отличиях России и Украины. Президент назвал киевский режим основанным на терроре.

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ТАСС / Татьяна Барыбина

Никита Осипов
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