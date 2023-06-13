"Труба пониже, дым пожиже": Путин объяснил, почему на Западе "затухающие нации"

Президент РФ Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами назвал европейцев и американцев "затухающими нациями", у которых нет пассионарности.

"И труба пониже, и дым пожиже у них. Нет пассионарности, это затухающие нации. Вот в чём вся проблема", — отметил он.

Президент подчеркнул, что у России пассионарность есть и страна будет бороться за свои интересы, добиваться целей.