Анонсирован скорый визит в Россию замгенсека ООН

Замгенсека Организации Объединённых Наций по политическим вопросам и миростроительству Розмари Дикарло посетит Москву с 15 по 16 июня. Такое заявление сделал официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

"Заместитель генерального секретаря ООН [Антониу Гутерриша] госпожа Дикарло встретится с высокопоставленными представителями МИД и другими представителями властей для обсуждения широкого круга вопросов мира и безопасности", — отметил он в ходе брифинга.