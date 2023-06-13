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13 июня, 17:01

Анонсирован скорый визит в Россию замгенсека ООН

Заместитель Гутерриша Дикарло посетит Москву с 15 по 16 июня

Замгенсека Организации Объединённых Наций по политическим вопросам и миростроительству Розмари Дикарло посетит Москву с 15 по 16 июня. Такое заявление сделал официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

"Заместитель генерального секретаря ООН [Антониу Гутерриша] госпожа Дикарло встретится с высокопоставленными представителями МИД и другими представителями властей для обсуждения широкого круга вопросов мира и безопасности", — отметил он в ходе брифинга.

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Кроме того, вскоре в Россию приедут лидеры африканских государств. Об этом сегодня сообщил президент РФ Владимир Путин.

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ТАСС / Zuma

Никита Осипов
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