Анонсирован скорый визит в Россию замгенсека ООН
Заместитель Гутерриша Дикарло посетит Москву с 15 по 16 июня
Замгенсека Организации Объединённых Наций по политическим вопросам и миростроительству Розмари Дикарло посетит Москву с 15 по 16 июня. Такое заявление сделал официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.
"Заместитель генерального секретаря ООН [Антониу Гутерриша] госпожа Дикарло встретится с высокопоставленными представителями МИД и другими представителями властей для обсуждения широкого круга вопросов мира и безопасности", — отметил он в ходе брифинга.
Кроме того, вскоре в Россию приедут лидеры африканских государств. Об этом сегодня сообщил президент РФ Владимир Путин.
ТАСС / Zuma