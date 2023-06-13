Путин подтвердил, что вскоре в Россию приедут лидеры африканских государств

"В ближайшее время ожидается приезд в Россию лидеров нескольких африканских государств. Мы договорились обсудить текущие вопросы, наверняка речь пойдёт и о зерновой сделке", — отметил он.

Ранее пресс-служба Кремля заявила, что Путин в ближайшее время примет африканскую делегацию с их инициативой по Украине.

Напомним, 22 июля 2022 года Россия, Украина, Турция и ООН заключили зерновую сделку, предполагающую вывоз зерна, продовольствия и удобрений по Чёрному морю в рамках гуманитарных коридоров. В начале 2023 года соглашение было продлено до 18 мая, а затем — до 17 июля. При этом Москва допустила, что в связи с неисполнением российской части сделки может выйти из договора.