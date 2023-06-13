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Регион
Опубликовано 13 июня 2023, 17:14
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Путин призвал "двигать" ветеранов спецоперации в руководство спецслужб

Ветеранов специальной военной операции (СВО) на Украине необходимо продвигать в руководство не только Вооружённых сил, но и правоохранительных органов и спецслужб. Такое мнение высказал российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с военными корреспондентами. Журналист Семён Пегов там высказал мнение, что надо продвигать бойцов, которые хорошо себя проявили во время боевых действий.

"Их нужно "двигать" по иерархической линии наверх в рамках Вооружённых сил. Но не только. Их можно "двигать" и в правоохранительные органы, в специальные службы", — ответил президент.

Он также прокомментировал идею одного из участников встречи давать расследовать дела об антироссийской деятельности сотрудникам, которые прошли спецоперацию. По мнению главы государства, важно искать людей с их сознанием и пониманием справедливости.

Путин заявил, что Россия не планировала начинать СВО, Москву вынудили
Путин заявил, что Россия не планировала начинать СВО, Москву вынудили

На той же встрече Путин сообщил, что поручил Совету безопасности решить вопрос со статусом участника СВО для пограничников и полицейских.

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ТАСС / пресс-служба президента РФ / Гавриил Григоров

Никита Осипов
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