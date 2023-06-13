Путин призвал "двигать" ветеранов спецоперации в руководство спецслужб

Ветеранов специальной военной операции (СВО) на Украине необходимо продвигать в руководство не только Вооружённых сил, но и правоохранительных органов и спецслужб. Такое мнение высказал российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с военными корреспондентами. Журналист Семён Пегов там высказал мнение, что надо продвигать бойцов, которые хорошо себя проявили во время боевых действий.

"Их нужно "двигать" по иерархической линии наверх в рамках Вооружённых сил. Но не только. Их можно "двигать" и в правоохранительные органы, в специальные службы", — ответил президент.

Он также прокомментировал идею одного из участников встречи давать расследовать дела об антироссийской деятельности сотрудникам, которые прошли спецоперацию. По мнению главы государства, важно искать людей с их сознанием и пониманием справедливости.