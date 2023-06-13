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13 июня, 17:46

"Единая Россия" выдвинула главу Алтайского края Томенко на второй срок

<p>Виктор Томенко. Обложка © <a href="https://er.ru/activity/news/edinaya-rossiya-vydvinula-viktora-tomenko-na-vyborah-gubernatora-altajskogo-kraya" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Сайт </a>"Единой России"</p>

Виктор Томенко. Обложка © Сайт "Единой России"

"Единая Россия" выдвинула действующего губернатора Алтайского края Виктора Томенко на новый срок на выборах главы региона, его кандидатуру поддержали на региональных партийных конференциях, сообщили в пресс-службе политсилы.

Секретарь регионального отделения ЕР Александр Романенко отметил стабильное развитие Алтайского края. Обращаясь к поддержавшим его делегатам партийной конференции, 52-летний Томенко подчеркнул, что за прошедшие пять лет в регионе было сделано действительно немало.

"Мы — это не только члены "Единой России", это огромный пул наших сторонников, волонтёров, общественников, представителей молодёжных движений, просто неравнодушных и инициативных людей", — подчеркнул Томенко.

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Ранее Лайф рассказывал о том, что "Единая Россия" выдвинула врио главы Чукотки Владислава Кузнецова кандидатом от партии на будущих выборах руководителя региона.

Наталья Исакова
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