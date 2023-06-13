"Единая Россия" выдвинула главу Алтайского края Томенко на второй срок

"Единая Россия" выдвинула действующего губернатора Алтайского края Виктора Томенко на новый срок на выборах главы региона, его кандидатуру поддержали на региональных партийных конференциях, сообщили в пресс-службе политсилы.

Секретарь регионального отделения ЕР Александр Романенко отметил стабильное развитие Алтайского края. Обращаясь к поддержавшим его делегатам партийной конференции, 52-летний Томенко подчеркнул, что за прошедшие пять лет в регионе было сделано действительно немало.

"Мы — это не только члены "Единой России", это огромный пул наших сторонников, волонтёров, общественников, представителей молодёжных движений, просто неравнодушных и инициативных людей", — подчеркнул Томенко.