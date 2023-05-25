Политолог словами "человек на своём месте" оценил работу главы Алтайского края

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко динамично взялся за работу на своём посту. При нём все экономические показатели выросли практически в два раза. Об этом Лайфу рассказал директор Международного института новейших государств, политолог Алексей Мартынов.

"Я внимательно слежу за всеми этими процессами, которые происходят в Алтайском крае, как он меняется под руководством Томенко. Он своего рода такой всеалтайский прораб, если можно так выразиться. Помните такой термин — "прораб перестройки". Он очень динамично взялся за дело, достаточно обратить внимание, что все экономические показатели практически в два раза выросли. И драйвер роста — это инфраструктура в первую очередь. Федеральные и региональные дороги и так далее", — сказал эксперт.

Мартынов также особо отметил различные структурные проекты, связанные с улучшением качества жизни, доступностью разнообразных услуг. Кроме того, в регионе активно развивается туризм. Как указал политолог, именно Томенко принадлежит формула "Зарабатываем на туристах — инвестируем в Алтай и жителей региона". По мнению Мартынова, жители края уже увидели улучшения за время работы Томенко. В частности, в регионе растёт качество жизни.

"Кто вообще думал, что город Рубцовск когда-нибудь снова будет возрождён и снова станет историческим центром. А между прочим, это же знаменитый город. То же самое про Бийск можно сказать. Белокуриха знаменитая. Это как раз на стыке Алтайского края и Республики Алтай. Там уникальное природное место, такой лечебно-санаторный центр. Он уже не только всероссийскую известность имеет, но и международную", — сказал политолог.

Как он добавил, много иностранцев приезжает в регион на лечение. Вскоре будет построен новый аэропорт, поэтому ожидается ещё больший приток туристов. По мнению политолога, Томенко справляется со своими обязанностями.

"Я бы так выразился — Томенко на своём месте. Сейчас вообще сложно себе представить, что когда-то было иначе. Это такие две неразрывные вещи — Томенко и Алтайский край, Алтайский край и Томенко. Я бы измерял качество и компетенцию главы региона индексом счастья жителей. И в данном случае этот индекс счастья в Алтайском крае весьма высок", — заключил политолог.