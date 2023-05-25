Губернатор Алтайского края: "Нам есть чем гордиться!"
В Заксобрании Алтайского края подвели итоги первой "пятилетки Томенко"
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Фото © VK / Виктор Томенко
25 мая губернатор Алтайского края Виктор Томенко выступил с отчётом перед депутатами краевого законодательного собрания. Своим выступлением он трансформировал традиционное ежегодное мероприятие в подведение итогов работы за пять лет и анонс масштабных планов на перспективу. Другими словами, это был не отчёт перед депутатами, а скорее послание, обращённое к жителям Алтайского края.
На мероприятии присутствовали участники СВО, почётные граждане, волонтёры и представители студотрядов, депутаты ГД РФ и АКЗС, главы муниципальных образований, представители силовых структур, руководители деловых сообществ.
"Нам есть чем гордиться. Даже в резко меняющихся условиях и обстоятельствах мы способны развиваться и держаться стабильного и верного курса", — заявил Томенко.
По словам губернатора, в Алтайском крае действует больше 30 различных мер поддержки для семей участников СВО, за год решены две тысячи обращений. Семьи участников специальной военной операции освобождены от оплаты за детский сад. В школах, колледжах и техникумах обеспечено бесплатное горячее питание. Военнослужащие получают необходимую медицинскую помощь в госпиталях, мобилизованные и добровольцы — в краевых больницах. За последний год, отметил он, обеспечено адресное сопровождение каждой семьи участников спецоперации. В кризисных центрах лично и через онлайн-кабинеты открыты все возможности получить психологическую, правовую помощь.
Фото © VK / Виктор Томенко
Томенко отдельно остановился на теме дорожного хозяйства. По словам губернатора, ежегодно в Алтайском крае ремонтируют 800 километров дорог, за прошлый год в дорожное хозяйство вложили около 23 миллиардов рублей, что в полтора раза больше, чем годом ранее.
"Нам удалось выйти на весьма серьёзный темп — приводим в порядок 800 километров в год. Конечно, хотелось бы значительно больше, но материалы и работы непрерывно дорожают. А это требует средств", — подчеркнул он.
Ещё один проблемный для регионов вопрос — программа по расселению людей из ветхих и аварийных домов. В Алтайском крае её завершат раньше на два года. На эти цели в регионе предусмотрено 570 миллионов рублей, большая часть из которых выделена из местных бюджетов и Фонда развития территорий, отметил Томенко.
Губернатор также обратил внимание на отрасль здравоохранения. Около полутора миллиардов рублей на доплаты молодым специалистам и опытным врачам-наставникам для привлечения медицинских кадров направят власти Алтайского края, где стоит проблема дефицита кадров в этой сфере. Томенко уточнил, что краю требуются не меньше двух тысяч врачей высшей и первой категории и примерно три тысячи медработников среднего звена.
Остановился губернатор и на реализации масштабных инфраструктурных проектов, среди которых ремонт Змеиногорского тракта в Барнауле, строительство новой развязки, расширение Чуйского тракта, перспектива комплексного ремонта дороги на Казахстан по маршруту Барнаул – Павловск – Кулунда, а также модернизация барнаульского аэропорта.
В Заксобрании Алтайского края подвели итоги первой "пятилетки Томенко". Фото © VK / Виктор Томенко
Что касается развития сельского хозяйства, то Виктор Томенко подчеркнул, что сегодня для всех очевидно, что Алтайский край "кормит не только себя и Сибирь, но и всю нашу большую страну".
Глава региона напомнил, что сейчас на уровне Федерации прорабатывается проект сухопутного зернового коридора из Сибири в Китай.
"Зерно — это новая нефть", — подчеркнул Томенко, указав, что Алтайский край будет встраиваться в общий тренд разворота на Восток и выхода на азиатские рынки.
Ранее Лайф рассказывал, что жёны бойцов специальной военной операции из Алтайского края проходят курсы фронтовых медсестёр, чтобы уехать вслед за мужьями на передовую. Обучение запустили на базе медицинского колледжа в Барнауле. Женщины изучают основы оказания первой помощи, тактическую медицину и правила ухода за больными. Некоторые выпускницы хотят как можно быстрее оказаться в военном госпитале, чтобы поехать работать в прифронтовую зону. А другие намерены остаться в своём регионе и трудиться в городской больнице.