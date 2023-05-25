Губернатор Алтайского края: "Нам есть чем гордиться!"

25 мая губернатор Алтайского края Виктор Томенко выступил с отчётом перед депутатами краевого законодательного собрания. Своим выступлением он трансформировал традиционное ежегодное мероприятие в подведение итогов работы за пять лет и анонс масштабных планов на перспективу. Другими словами, это был не отчёт перед депутатами, а скорее послание, обращённое к жителям Алтайского края.

На мероприятии присутствовали участники СВО, почётные граждане, волонтёры и представители студотрядов, депутаты ГД РФ и АКЗС, главы муниципальных образований, представители силовых структур, руководители деловых сообществ.

"Нам есть чем гордиться. Даже в резко меняющихся условиях и обстоятельствах мы способны развиваться и держаться стабильного и верного курса", — заявил Томенко.

По словам губернатора, в Алтайском крае действует больше 30 различных мер поддержки для семей участников СВО, за год решены две тысячи обращений. Семьи участников специальной военной операции освобождены от оплаты за детский сад. В школах, колледжах и техникумах обеспечено бесплатное горячее питание. Военнослужащие получают необходимую медицинскую помощь в госпиталях, мобилизованные и добровольцы — в краевых больницах. За последний год, отметил он, обеспечено адресное сопровождение каждой семьи участников спецоперации. В кризисных центрах лично и через онлайн-кабинеты открыты все возможности получить психологическую, правовую помощь.

Томенко отдельно остановился на теме дорожного хозяйства. По словам губернатора, ежегодно в Алтайском крае ремонтируют 800 километров дорог, за прошлый год в дорожное хозяйство вложили около 23 миллиардов рублей, что в полтора раза больше, чем годом ранее.

"Нам удалось выйти на весьма серьёзный темп — приводим в порядок 800 километров в год. Конечно, хотелось бы значительно больше, но материалы и работы непрерывно дорожают. А это требует средств", — подчеркнул он.

Ещё один проблемный для регионов вопрос — программа по расселению людей из ветхих и аварийных домов. В Алтайском крае её завершат раньше на два года. На эти цели в регионе предусмотрено 570 миллионов рублей, большая часть из которых выделена из местных бюджетов и Фонда развития территорий, отметил Томенко.

Губернатор также обратил внимание на отрасль здравоохранения. Около полутора миллиардов рублей на доплаты молодым специалистам и опытным врачам-наставникам для привлечения медицинских кадров направят власти Алтайского края, где стоит проблема дефицита кадров в этой сфере. Томенко уточнил, что краю требуются не меньше двух тысяч врачей высшей и первой категории и примерно три тысячи медработников среднего звена.

Остановился губернатор и на реализации масштабных инфраструктурных проектов, среди которых ремонт Змеиногорского тракта в Барнауле, строительство новой развязки, расширение Чуйского тракта, перспектива комплексного ремонта дороги на Казахстан по маршруту Барнаул – Павловск – Кулунда, а также модернизация барнаульского аэропорта.

В Заксобрании Алтайского края подвели итоги первой "пятилетки Томенко". Фото © VK / Виктор Томенко

Что касается развития сельского хозяйства, то Виктор Томенко подчеркнул, что сегодня для всех очевидно, что Алтайский край "кормит не только себя и Сибирь, но и всю нашу большую страну".

Глава региона напомнил, что сейчас на уровне Федерации прорабатывается проект сухопутного зернового коридора из Сибири в Китай.

"Зерно — это новая нефть", — подчеркнул Томенко, указав, что Алтайский край будет встраиваться в общий тренд разворота на Восток и выхода на азиатские рынки.