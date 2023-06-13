Уролог назвал пять процедур, которые являются мужчинам в страшных снах

Мужчины чаще женщин избегают некоторых неприятных медицинских манипуляций, так как боятся врачей или самих процедур. Что сильнее всего пугает сильный пол, рассказал уролог клиники инфекционных заболеваний "ЦентрПлюс" ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Никита Стародубцев. Прежде всего он обратил внимание на массаж простаты.

"Мужчинам, которым назначена данная процедура, можно дать совет: не сосредотачивайтесь на своих страхах, а подумайте о том, какие положительные бонусы она приносит. Очевидны терапевтические эффекты манипуляции — улучшается микроциркуляция крови в тканях, устраняются застои секрета предстательной железы", — отметил Стародубцев в беседе с порталом "Страсти".

Он добавил, что массаж простаты положительно влияет на мышечный тонус и улучшает кровоснабжение, а регулярные процедуры — это отличная профилактика рака предстательной железы. Не привлекает мужчин и мазок из уретры, который помогает диагностировать наличие воспалительного процесса. С помощью этой процедуры можно на ранних стадиях определить инфекции, которые передаются половым путём.

Список дополняет спермограмма, которая позволяет оценить оплодотворяющую способность пациента. Кроме того, с её помощью можно выявить наличие урологического заболевания. Также мужчин пугает трансректальное УЗИ, или ТРУЗИ — оно подтверждает или опровергает такие диагнозы, как рак или аденома простаты. Причём проводить такую процедуру лучше каждый год.

Замыкает топ-5 уретроскопия, которая связана с осмотром мочеиспускательного канала. Она проходит под местной анестезией, однако при высокой чувствительности исследование проводится под общим наркозом. Причём болезненных ощущений нет, заверил Стародубцев.