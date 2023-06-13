Пол Маккартни анонсировал последнюю песню The Beatles, и она будет уникальной

Поклонников The Beatles ожидает выход "последней песни" коллектива, которая создана с применением технологии искусственного интеллекта (ИИ). Об этом заявил сооснователь одной из самых популярных в мире рок-групп XX века Пол Маккартни. Сингл выйдет в этом году.

О какой именно песне идёт речь, Маккартни не сообщил. Однако радиостанция Би-би-си, в эфире которой он дал интервью, допускает, что это будет Now and Then ("Порой"). Её в 1978 году записал Джон Леннон. Его вдова Йоко Оно практически через 15 лет после смерти мужа передала две аудиокассеты с черновыми записями музыканта, помеченные "Для Пола". Там был вокал Леннона на треки, которые уже вышли в качестве отдельных синглов в 1995 году — Free as a Bird ("Свободен как птица") и Real Love ("Настоящая любовь"), а также песни, включённые в первую и вторую части альбома Anthology ("Антология The Beatles"), выпущенного в 1995–1996 годах. Так вот, с помощью ИИ удалось свести голос Леннона с голосами и музыкальной темой, доработанной Полом Маккартни, Ринго Старром и Джорджем Харрисоном.

Причин, по которым не удалось сделать студийную версию Now and Then, несколько. Одна из них — отказ Харрисона работать над этим: он назвал песню слабой. Другая — низкое качество магнитофонной записи, сделанной Ленноном, — гул на ней трудноотличим от самого голоса. Заброшенный группой проект обрёл второе дыхание, по словам Маккартни, после съёмок документального фильма The Beatles: Get Back ("The Beatles: Вернись") новозеландского режиссёра Питера Джексона.

"Он [Джексон] смог извлечь голос Джона с паршивого маленького кусочка на кассете. У нас был голос Джона и фортепианный аккомпанемент, который он смог разделить с помощью искусственного интеллекта. Машине говорят: "Вот голос, вот гитара. Убери гитару". Так что когда мы взялись записывать то, что станет последней пластинкой Beatles, то у нас было демо, записанное Джоном, и у нас получилось взять голос Джона и очистить его с помощью ИИ, после чего запись уже можно было сводить, как обычно", — рассказал Маккартни.