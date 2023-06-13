Путин посмертно наградил волгоградца Александра Переярина, погибшего при тушении пожара
Путин посмертно наградил волгоградца Переярина, погибшего при тушении пожара
Сотрудники администрации Иловлинского района Волгоградской области, участвовавшие в тушении крупного степного пожара в августе 2022 года, были награждены государственными наградами. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
Как сообщается на официальном интернет-портале правовой информации, начальник отдела администрации Александр Переярин, погибший в ходе тушения, был награждён посмертно. За мужество, отвагу и самоотверженность он удостоен ордена Мужества.
Консультант аппарата Владимир Вагнер, консультант отдела Сергей Кочелаев и главный специалист-зоотехник отдела администрации Иловлинского района Пётр Сигачёв награждены медалями "За отвагу на пожаре".
Напомним, в августе прошлого года в результате степного пожара в Иловлинском районе Волгоградской области погиб начальник отдела ГО и ЧС местной администрации. Ещё три сотрудника ведомства получили ожоги. Мужчины приняли героическое решение самостоятельно начать тушить пожар, который вспыхнул недалеко от детского лагеря.