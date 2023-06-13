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13 июня, 20:10

Путин посмертно наградил волгоградца Александра Переярина, погибшего при тушении пожара

Путин посмертно наградил волгоградца Переярина, погибшего при тушении пожара

Сотрудники администрации Иловлинского района Волгоградской области, участвовавшие в тушении крупного степного пожара в августе 2022 года, были награждены государственными наградами. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Как сообщается на официальном интернет-портале правовой информации, начальник отдела администрации Александр Переярин, погибший в ходе тушения, был награждён посмертно. За мужество, отвагу и самоотверженность он удостоен ордена Мужества.

Консультант аппарата Владимир Вагнер, консультант отдела Сергей Кочелаев и главный специалист-зоотехник отдела администрации Иловлинского района Пётр Сигачёв награждены медалями "За отвагу на пожаре".

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Напомним, в августе прошлого года в результате степного пожара в Иловлинском районе Волгоградской области погиб начальник отдела ГО и ЧС местной администрации. Ещё три сотрудника ведомства получили ожоги. Мужчины приняли героическое решение самостоятельно начать тушить пожар, который вспыхнул недалеко от детского лагеря.

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Kremlin.ru

Арина Родионова
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