Международный день грязи, День партизан и подпольщиков, Тихон Тихий: Какие праздники и приметы 29 июня
Сегодня, 29 июня 2023 года, в России памятная дата, посвящённая борьбе народа с немецко-фашистским захватчиками. А профессиональный праздник сегодня в нашей стране отмечают те, чьими руками создаётся флот, и военный, и гражданский.
ТАСС / Сергей Мальгавко
День партизан и подпольщиков
29 июня 2023 года в России отмечается День партизан и подпольщиков. Фото © Wikipedia / Irpen
Сегодня, 29 июня 2023 года, в России отмечается такой праздник как День партизан и подпольщиков. Вот несколько фактов о нём:
- Отмечается ежегодно 29 июня, дата не смещается;
- Установлен федеральным законом в 2010 году;
- Приурочен к дате выхода директивы Совнаркома СССР о партизанах;
- Отмечается памятными мероприятиями, посвящёнными борьбе партизан с фашистскими захватчиками.
Инициаторами появления этого праздника были брянские законодатели. По их предложению День партизан и подпольщиков внесён в российской закон "О днях воинской славы и памятных датах России". Праздник учрежден "в знак памяти самоотверженной борьбы в тылу врага партизан и подпольщиков, внесших значительный вклад в победу советского народа над фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов".
Именно 29 июня выбрали в качестве даты праздника, так в этот день в 1941 году вышла директива Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) "в занятых врагом районах создавать партизанские отряды и диверсионные группы для борьбы с частями вражеской армии…". Партизанское движение, возникнув в ряде случаев стихийно в первые же дни вторжения, вскоре стало сплочённой управляемой силой, которая оказывала ожесточённое сопротивление врагу.
День кораблестроителя в России
29 июня в России отмечается профессиональный праздник — День кораблестроителя. Фото © ТАСС / Валентин Егоршин
29 июня в России также отмечается один из самых молодых профессиональных праздников нашей страны — День кораблестроителя. Вот что о нём известно:
- Официальный российский профессиональный день;
- Отмечается ежегодно 29 июня, дата не переносится;
- Не является нерабочим, если не выпадает на выходные;
- Утверждён постановлением премьер-министра в 2017 году;
- Празднования проходят в коллективах кораблестроителей.
Дата 29 июня выбрана для Дня кораблестроителя России в связи с тем, что в этот день в 1667 году был издан указ царя Алексея Михайловича. Он поручил заложить фрегат "Орёл". Согласно данным из архивов, это первый российский военный корабль, построенный по государственному заказу и на государственные средства.
Сейчас же в России более тысячи предприятий заняты в судостроении, судоремонте, производстве двигательного, гидроакустического и другого оборудования для судов. Крупнейшие центры российского судостроения – Санкт-Петербург, Северодвинск, Нижний Новгород, Калининградская область. В одной только Северной столице сейчас строят десятки судов и кораблей.
Международный день грязи
29 июня отмечается Международный день грязи. Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко
Очень необычный праздник отмечается сегодня – Международный день грязи. Несколько интересных фактов о нём:
- Неофициальный международный праздник;
- Отмечается каждый год 29 июня, дата не сдвигается;
- Был придуман в 2008 году;
- Основная идея – объединят детей через игру;
- Отмечается забавами в грязи.
История этого необычного праздника началась в 2008 году в Белфасте – столице Северной Ирландии. Там проходил международный форум, посвящённый образованию в раннем детстве. Два участника этого события – Джиллиан Маколифф из Австралии и Бишну Бхатта из Непала – предложили учредить Международный день грязи, чтобы сближать детей с природой и друг с другом через игру. Нашлось немало сторонников такой идеи, и теперь 29 июня отмечается этот забавный праздник.
А делать это очень просто: найти грязь, вдоволь, как в детстве, в ней напрыгаться и наплескаться. Лучше, конечно, это делать с детьми – они покажут мастер-класс, даже если никогда подобным не занимались. Если так случилось, что грязи рядом нет, предлагается организовать небольшую искусственную лужу в надувном бассейне.
Международный день тропиков
29 июня отмечается Международный день тропиков. Фото © ООН / ФАО
Ещё один праздник, отмечаемый 29 июня 2023 года, называется Международный день тропиков. Рассказываем о нём:
- Отмечается ежегодно 29 июня, дата не сдвигается;
- Учреждён Генассамблеей ООН в 2014 году;
- Инициатор – лауреат Нобелевской премии Аун Сан Су Чжи;
- Идея в том, чтобы подчеркнуть важность защиты тропических экосистем.
Тропики — это область нашей планеты, заключённая между тропиком Рака и тропиком Козерога. Там обычно тёплая погода и мало сезонных изменений в ежедневной температуре. Сейчас тропики сталкиваются с целым рядом проблем – там меняется климат, вырубаются леса, растут города. Международный день тропиков отмечается, чтобы жители разных стран узнали больше об этом регионе, о его трудностях.
Несколько фактов о тропиках:
- К 2050 году там будет проживать большинство людей и две трети общего числа детей;
- В тропиках более половины всех возобновляемых водных ресурсов мира;
- Почти половина жителей тропиков сталкиваются или могут столкнуться с нехваткой воды;
- Там высокий уровень бедности: пищи не хватает большему числу людей, чем других регионах планеты.
Грушинский фестиваль
29 июня 2023 года начинается Грушинский фестиваль. Фото © ТАСС \ Сергей Савостьянов
Сегодня, 29 июня 2023 года, под Самарой начинается традиционный и легендарный Грушинский фестиваль – российский праздник авторской песни. Причём в этом году он юбилейный:
- Проводится в Самарской области;
- В этом году он отмечает 50-летие;
- В программе планируется более 110 участников и 14 концертных площадок;
- Вход бесплатный.
Грушинский фестиваль возник в СССР в память о простом парне Валерии Грушине, который в 1967 году погиб во время турпохода, спасая тонущих детей на реке Уде в Саянах. Фестиваль проводится в форме туристического слёта, в условиях палаточного лагеря. Главной концертной площадкой становится плавучая сцена в форме гитары.
В этом году Грушинский фестиваль пройдёт в Самарской области в традиционном формате и на привычном месте — на Мастрюковских озерах. Продолжаться он будет с сегодняшнего дня до 2 июля. Среди участников будут Олег Митяев, Вадим Егоров, Вадим Мищук, Грушинское трио, Галина Хомчик, Никита Высоцкий и другие. Вход бесплатный, а за въезд на автомобиле нужно будет заплатить 1500 рублей. В этом году организаторы обещают гостям ретро-путешествие: воссоздание на поляне атмосферы 70-х.
Именинники 29 июня
29 июня именины отмечает российский актёр Михаил Башкатов. Фото © Агентство "Москва"
Сегодня, 29 июня 2023 года, именины отмечают обладатели следующих имён:
Православные:
- Евтропий;
- Тигрий;
- Тихон;
- Михаил.
Католические:
- Павел;
- Пётр.
Приметы 29 июня
Тихон Тихий
29 июня 2023 года по православному календарю чтут память чудотворца святителя Тихона, епископа Амафунтского. Он жил в IV-V веках. Родился в городе Амафунт на Кипре в христианской семье. С детства пошёл по церковной лестнице и в итоге был избран епископом Амафунтским. Согласно писанию, он активно распространял христианство, был милостив, двери его дома были открыты для всех.
В народе же этот день получил название Тихон Тихий. Считалось, что эту дату птицы затихают, солнце на небе движется медленнее, тише обычного. А вот дома в этот тихо не должно было быть. Люди говорили, что нужно трудиться, чтобы не разгневать Тихона. Согласно поверьям, за труд можно было получить от него благословение. Правда, было и ограничение. Считалось, что сеять и сажать в этот день нельзя было – урожай будет плохим.
Приметы на Тихона Тихого
- Скотина днём спит, мало пьёт — погода испортится;
- Вечером туман — погода улучшится;
- Колокол глухо звенит — к солнечной погоде;
- На окнах капли росы оседают — перед дождём;
- Воробьи играют — будет тёплый день.