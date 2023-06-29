Международный день грязи, День партизан и подпольщиков, Тихон Тихий: Какие праздники и приметы 29 июня Сегодня, 29 июня 2023 года, в России памятная дата, посвящённая борьбе народа с немецко-фашистским захватчиками. А профессиональный праздник сегодня в нашей стране отмечают те, чьими руками создаётся флот, и военный, и гражданский. 29 июня, 08:06 ТАСС / Сергей Мальгавко

День партизан и подпольщиков

29 июня 2023 года в России отмечается День партизан и подпольщиков. Фото © Wikipedia / Irpen

Сегодня, 29 июня 2023 года, в России отмечается такой праздник как День партизан и подпольщиков. Вот несколько фактов о нём: Отмечается ежегодно 29 июня, дата не смещается;

Установлен федеральным законом в 2010 году;

Приурочен к дате выхода директивы Совнаркома СССР о партизанах;

Отмечается памятными мероприятиями, посвящёнными борьбе партизан с фашистскими захватчиками.

Инициаторами появления этого праздника были брянские законодатели. По их предложению День партизан и подпольщиков внесён в российской закон "О днях воинской славы и памятных датах России". Праздник учрежден "в знак памяти самоотверженной борьбы в тылу врага партизан и подпольщиков, внесших значительный вклад в победу советского народа над фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов".

Именно 29 июня выбрали в качестве даты праздника, так в этот день в 1941 году вышла директива Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) "в занятых врагом районах создавать партизанские отряды и диверсионные группы для борьбы с частями вражеской армии…". Партизанское движение, возникнув в ряде случаев стихийно в первые же дни вторжения, вскоре стало сплочённой управляемой силой, которая оказывала ожесточённое сопротивление врагу.

День кораблестроителя в России

29 июня в России отмечается профессиональный праздник — День кораблестроителя. Фото © ТАСС / Валентин Егоршин

29 июня в России также отмечается один из самых молодых профессиональных праздников нашей страны — День кораблестроителя. Вот что о нём известно: Официальный российский профессиональный день;

Отмечается ежегодно 29 июня, дата не переносится;

Не является нерабочим, если не выпадает на выходные;

Утверждён постановлением премьер-министра в 2017 году;

Празднования проходят в коллективах кораблестроителей.

Дата 29 июня выбрана для Дня кораблестроителя России в связи с тем, что в этот день в 1667 году был издан указ царя Алексея Михайловича. Он поручил заложить фрегат "Орёл". Согласно данным из архивов, это первый российский военный корабль, построенный по государственному заказу и на государственные средства.

Сейчас же в России более тысячи предприятий заняты в судостроении, судоремонте, производстве двигательного, гидроакустического и другого оборудования для судов. Крупнейшие центры российского судостроения – Санкт-Петербург, Северодвинск, Нижний Новгород, Калининградская область. В одной только Северной столице сейчас строят десятки судов и кораблей.

Международный день грязи

29 июня отмечается Международный день грязи. Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко

Очень необычный праздник отмечается сегодня – Международный день грязи. Несколько интересных фактов о нём: Неофициальный международный праздник;

Отмечается каждый год 29 июня, дата не сдвигается;

Был придуман в 2008 году;

Основная идея – объединят детей через игру;

Отмечается забавами в грязи.

История этого необычного праздника началась в 2008 году в Белфасте – столице Северной Ирландии. Там проходил международный форум, посвящённый образованию в раннем детстве. Два участника этого события – Джиллиан Маколифф из Австралии и Бишну Бхатта из Непала – предложили учредить Международный день грязи, чтобы сближать детей с природой и друг с другом через игру. Нашлось немало сторонников такой идеи, и теперь 29 июня отмечается этот забавный праздник.

А делать это очень просто: найти грязь, вдоволь, как в детстве, в ней напрыгаться и наплескаться. Лучше, конечно, это делать с детьми – они покажут мастер-класс, даже если никогда подобным не занимались. Если так случилось, что грязи рядом нет, предлагается организовать небольшую искусственную лужу в надувном бассейне.

Международный день тропиков

29 июня отмечается Международный день тропиков. Фото © ООН / ФАО

Ещё один праздник, отмечаемый 29 июня 2023 года, называется Международный день тропиков. Рассказываем о нём: Отмечается ежегодно 29 июня, дата не сдвигается;

Учреждён Генассамблеей ООН в 2014 году;

Инициатор – лауреат Нобелевской премии Аун Сан Су Чжи;

Идея в том, чтобы подчеркнуть важность защиты тропических экосистем.

Тропики — это область нашей планеты, заключённая между тропиком Рака и тропиком Козерога. Там обычно тёплая погода и мало сезонных изменений в ежедневной температуре. Сейчас тропики сталкиваются с целым рядом проблем – там меняется климат, вырубаются леса, растут города. Международный день тропиков отмечается, чтобы жители разных стран узнали больше об этом регионе, о его трудностях.

Несколько фактов о тропиках: К 2050 году там будет проживать большинство людей и две трети общего числа детей;

В тропиках более половины всех возобновляемых водных ресурсов мира;

Почти половина жителей тропиков сталкиваются или могут столкнуться с нехваткой воды;

Там высокий уровень бедности: пищи не хватает большему числу людей, чем других регионах планеты.

Грушинский фестиваль

29 июня 2023 года начинается Грушинский фестиваль. Фото © ТАСС \ Сергей Савостьянов

Сегодня, 29 июня 2023 года, под Самарой начинается традиционный и легендарный Грушинский фестиваль – российский праздник авторской песни. Причём в этом году он юбилейный: Проводится в Самарской области;

В этом году он отмечает 50-летие;

В программе планируется более 110 участников и 14 концертных площадок;

Вход бесплатный.

Грушинский фестиваль возник в СССР в память о простом парне Валерии Грушине, который в 1967 году погиб во время турпохода, спасая тонущих детей на реке Уде в Саянах. Фестиваль проводится в форме туристического слёта, в условиях палаточного лагеря. Главной концертной площадкой становится плавучая сцена в форме гитары.

В этом году Грушинский фестиваль пройдёт в Самарской области в традиционном формате и на привычном месте — на Мастрюковских озерах. Продолжаться он будет с сегодняшнего дня до 2 июля. Среди участников будут Олег Митяев, Вадим Егоров, Вадим Мищук, Грушинское трио, Галина Хомчик, Никита Высоцкий и другие. Вход бесплатный, а за въезд на автомобиле нужно будет заплатить 1500 рублей. В этом году организаторы обещают гостям ретро-путешествие: воссоздание на поляне атмосферы 70-х.

Именинники 29 июня

29 июня именины отмечает российский актёр Михаил Башкатов. Фото © Агентство "Москва"

Сегодня, 29 июня 2023 года, именины отмечают обладатели следующих имён: Православные: Евтропий;

Тигрий;

Тихон;

Михаил. Католические: Павел;

Пётр.

Приметы 29 июня

Тихон Тихий

29 июня 2023 года по православному календарю чтут память чудотворца святителя Тихона, епископа Амафунтского. Он жил в IV-V веках. Родился в городе Амафунт на Кипре в христианской семье. С детства пошёл по церковной лестнице и в итоге был избран епископом Амафунтским. Согласно писанию, он активно распространял христианство, был милостив, двери его дома были открыты для всех.

В народе же этот день получил название Тихон Тихий. Считалось, что эту дату птицы затихают, солнце на небе движется медленнее, тише обычного. А вот дома в этот тихо не должно было быть. Люди говорили, что нужно трудиться, чтобы не разгневать Тихона. Согласно поверьям, за труд можно было получить от него благословение. Правда, было и ограничение. Считалось, что сеять и сажать в этот день нельзя было – урожай будет плохим.

Приметы на Тихона Тихого

Скотина днём спит, мало пьёт — погода испортится;

Вечером туман — погода улучшится;

Колокол глухо звенит — к солнечной погоде;

На окнах капли росы оседают — перед дождём;

Воробьи играют — будет тёплый день.

Авторы Вадим Андреев