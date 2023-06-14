Эксперты оценили условия для проведения выборов в новых регионах

В новых регионах России начали подготовку к сентябрьским выборам. Для местных жителей они станут долгожданными. Об этом эксперты сообщили на заседании круглого стола, где также был представлен тематический доклад Независимого общественного мониторинга (НОМ).

"В докладе мы приходим к выводу о том, что, несмотря на имеющиеся сложности в организации выборов, новые регионы имеют хорошие стартовые условия для их проведения. Подтверждением тому является успешное проведение референдумов в 2022 году о присоединении к России", — подчеркнул председатель Ассоциации НОМ, член СПЧ при Президенте РФ Александр Брод.

Сейчас в новых регионах происходит настройка избирательной системы, формирование необходимой правовой базы для проведения выборов, в том числе в условиях военного положения, сообщил Брод. На протяжении десяти последних лет за голосованием в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях наблюдает координационный совет при Общественной палате РФ.

В частности, совет занимается фиксацией военных преступлений, а также плотно взаимодействует по вопросам контроля за выборами с общественными палатами ДНР, ЛНР, а также общественными советами Херсонской и Запорожской областей. По оценке экспертов, законодательная база для общественного контроля за выборами в новых регионах также полностью сформирована.