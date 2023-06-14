Захарова назвала киевский режим группой "кровавых клоунов" под эгидой НАТО

Украинские власти являются группой "кровавых клоунов", которые своей целью поставили терроризировать весь мир. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Поводом для комментария послужило высказывание генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, который ранее заявил, что спецоперация на Украине стала "нападением на основные ценности и свободных людей".

"На ценности напали тогда, когда на средства Вашингтона и Брюсселя дважды совершили госпереворот в Киеве. Вот тогда от демократических ценностей ничего и не осталось. А сейчас группа кровавых клоунов под эгидой НАТО терроризирует весь мир", — заявила Захарова в телеграм-канале.