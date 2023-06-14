Беглый экс-депутат Госдумы Пономарёв обзавёлся шикарным особняком в США
Беглый экс-депутат Пономарёв купил особняк в США за миллион долларов
Сбежавший из страны экс-депутат Государственной Думы Илья Пономарёв*. Обложка © ТАСС / АР / Sergei Chuzavkov
Сбежавший из страны экс-депутат Государственной Думы Илья Пономарёв*, распространяющий фейки о российской армии, по некоторым данным скрывается от правосудия на Украине. Как выяснил Лайф, беглый народный избранник может прятаться и в другом месте, ведь в апреле прошлого года он приобрёл шикарный особняк в США.
Особняк Пономарёва в Вирджинии. Фото © zillow.com
Народный избранник по официальным данным сейчас прячется на Украине, где в 2019 году он получил гражданство. Однако Лайф узнал, что регулярно ездит Пономарёв и американский Вудбридж (штат Вирджиния), где в апреле прошлого года купил особняк за 1 миллион долларов.
Риэлторы в нескрываемым восторгом отзываются о данном доме, из которого открывается вид на реку Марумско-Крик и на заповедник дикой природы. Современное здание из светлого кирпича имеет несколько этажей. Внутри — керамические полы, отделка из дорогого дерева и изысканная кухня.
Пока Пономарёв бегает от правосудия и отсиживается на Украине и в США, в России проходят обыски у людей, которых следствие считает его соратниками. Среди них его коллеги, бывшие депутаты Госдумы: Маргарита Свергунова, Олег Гонжаров и Борис Коновалов. Что о них известно — в материале Лайфа.
* Илья Пономарёв признан на территории России иноагентом и экстремистом.