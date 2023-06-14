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14 июня, 00:49

Беглый экс-депутат Госдумы Пономарёв обзавёлся шикарным особняком в США

Беглый экс-депутат Пономарёв купил особняк в США за миллион долларов

<p>Сбежавший из страны экс-депутат Государственной Думы Илья Пономарёв*. Обложка © ТАСС / АР / Sergei Chuzavkov</p>

Сбежавший из страны экс-депутат Государственной Думы Илья Пономарёв*. Обложка © ТАСС / АР / Sergei Chuzavkov

Сбежавший из страны экс-депутат Государственной Думы Илья Пономарёв*, распространяющий фейки о российской армии, по некоторым данным скрывается от правосудия на Украине. Как выяснил Лайф, беглый народный избранник может прятаться и в другом месте, ведь в апреле прошлого года он приобрёл шикарный особняк в США.

Особняк Пономарёва в Вирджинии. Фото © zillow.com

Особняк Пономарёва в Вирджинии. Фото © zillow.com

Народный избранник по официальным данным сейчас прячется на Украине, где в 2019 году он получил гражданство. Однако Лайф узнал, что регулярно ездит Пономарёв и американский Вудбридж (штат Вирджиния), где в апреле прошлого года купил особняк за 1 миллион долларов.

Риэлторы в нескрываемым восторгом отзываются о данном доме, из которого открывается вид на реку Марумско-Крик и на заповедник дикой природы. Современное здание из светлого кирпича имеет несколько этажей. Внутри — керамические полы, отделка из дорогого дерева и изысканная кухня.

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Пока Пономарёв бегает от правосудия и отсиживается на Украине и в США, в России проходят обыски у людей, которых следствие считает его соратниками. Среди них его коллеги, бывшие депутаты Госдумы: Маргарита Свергунова, Олег Гонжаров и Борис Коновалов. Что о них известно — в материале Лайфа.

* Илья Пономарёв признан на территории России иноагентом и экстремистом.

Оксана Попова
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