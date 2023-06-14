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14 июня, 03:52

Рязанский директор "Инвитро" погиб из-за ошибки при прыжке с парашютом, считает эксперт

Эксперт: Директор клиник "Инвитро" в Рязани допустил ошибку при прыжке с парашютом

Директора сети клиник "Инвитро" в Рязани могла погубить ошибка пилотирования. К такому выводу пришёл инструктор аэродрома, просмотрев видео с моментом гибели 52-летнего Сергея Цыганова в Коломне при прыжке с парашютом.

"С профессиональной точки зрения, если оценить этот прыжок, то ничего нестандартного не было. Видно, что был разворот на недопустимо низкой высоте. Ошибка пилота при пилотировании", — сказал один из инструкторов сайту kp.ru.

Аэродром Коробчеево, где мужчина совершил смертельный прыжок, в данный момент приостановил работу. Семья погибшего пребывает в подавленном психологическом состоянии. У мужчины остались отец и дочь.

"Единственное, что я могу сказать, что мы сын действительно погиб. Причин трагедии я не знаю. Вообще не в курсе, как это случилось. Прыгали ли ранее мой сын с парашютом, я не могу сказать", — сообщил отец.

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Ранее Лайф писал, что смертельный прыжок с парашютом рязанского директора "Инвитро" попал на видео. Мужчина неудачно выполнил разворот на высоте около 60 метров и на большой скорости полетел вниз.

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t.me / rzn_brief

Арина Родионова
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