Рязанский директор "Инвитро" погиб из-за ошибки при прыжке с парашютом, считает эксперт

Директора сети клиник "Инвитро" в Рязани могла погубить ошибка пилотирования. К такому выводу пришёл инструктор аэродрома, просмотрев видео с моментом гибели 52-летнего Сергея Цыганова в Коломне при прыжке с парашютом.

"С профессиональной точки зрения, если оценить этот прыжок, то ничего нестандартного не было. Видно, что был разворот на недопустимо низкой высоте. Ошибка пилота при пилотировании", — сказал один из инструкторов сайту kp.ru.

Аэродром Коробчеево, где мужчина совершил смертельный прыжок, в данный момент приостановил работу. Семья погибшего пребывает в подавленном психологическом состоянии. У мужчины остались отец и дочь.

"Единственное, что я могу сказать, что мы сын действительно погиб. Причин трагедии я не знаю. Вообще не в курсе, как это случилось. Прыгали ли ранее мой сын с парашютом, я не могу сказать", — сообщил отец.