Российские артиллеристы уничтожили пикап и здание с бойцами ВСУ
Группировка "Юг" уничтожила на Донецком направлении здание с военными ВСУ
Российские военные уничтожили на Донецком направлении здание, в котором дислоцировались украинские военные. Как сообщает РИА "Новости", удар нанесли бойцы Южной группировки войск совместно с наводчиками батальона "Спарта".
"Разведчики "Спарты" обнаружили очередное место скопления: пикап, личный состав, заносящий [в здание] имущество в ящиках. После чего под их [разведчиков] корректировку мы его уничтожили", — рассказал один из российских военнослужащих.
После нанесения удара с места, где стоял пикап, пошёл характерных чёрный дым, что свидетельствовало о ликвидации автомобиля, добавил боец.
Ранее российские военные уничтожили позиции, с которых Вооружённые силы Украины вели обстрел Белгородской области. Позиции были поражены точечными ударами из гаубиц "Мста-Б" и Д-30, которые нанесли артиллерийские подразделения Западного военного округа.
vk.com / Минобороны РФ