Российские военные уничтожили на Донецком направлении здание, в котором дислоцировались украинские военные. Как сообщает РИА "Новости", удар нанесли бойцы Южной группировки войск совместно с наводчиками батальона "Спарта".

"Разведчики "Спарты" обнаружили очередное место скопления: пикап, личный состав, заносящий [в здание] имущество в ящиках. После чего под их [разведчиков] корректировку мы его уничтожили", — рассказал один из российских военнослужащих.

После нанесения удара с места, где стоял пикап, пошёл характерных чёрный дым, что свидетельствовало о ликвидации автомобиля, добавил боец.