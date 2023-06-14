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Регион
Опубликовано 14 июня 2023, 04:18
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Российские артиллеристы уничтожили пикап и здание с бойцами ВСУ

Группировка "Юг" уничтожила на Донецком направлении здание с военными ВСУ

Российские военные уничтожили на Донецком направлении здание, в котором дислоцировались украинские военные. Как сообщает РИА "Новости", удар нанесли бойцы Южной группировки войск совместно с наводчиками батальона "Спарта".

"Разведчики "Спарты" обнаружили очередное место скопления: пикап, личный состав, заносящий [в здание] имущество в ящиках. После чего под их [разведчиков] корректировку мы его уничтожили", — рассказал один из российских военнослужащих.

После нанесения удара с места, где стоял пикап, пошёл характерных чёрный дым, что свидетельствовало о ликвидации автомобиля, добавил боец.

Высокоточный удар нанесён по резервам ВСУ и складам иностранного оружия
Высокоточный удар нанесён по резервам ВСУ и складам иностранного оружия

Ранее российские военные уничтожили позиции, с которых Вооружённые силы Украины вели обстрел Белгородской области. Позиции были поражены точечными ударами из гаубиц "Мста-Б" и Д-30, которые нанесли артиллерийские подразделения Западного военного округа.

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vk.com / Минобороны РФ

Оксана Попова
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