В Новосибирске мама погибшего при пожаре мальчика родила в тот же день

В Первомайском районе Новосибирска на даче, где находилась многодетная семья, произошёл страшный пожар. Как пишет kp.ru, глава семейства смог спасти лишь одного ребёнка — четырёхлетнего сына. Одиннадцатилетний мальчик погиб. Их маму в ту ночь увезли в больницу, где на свет появился ещё один малыш.

Соседи рассказали, что в пострадавшей семье трое детей — два мальчика и девочка-подросток, которая ушла на подработку незадолго до трагедии. В роковую ночь на 14 июня их беременную маму увезли в больницу, где на свет появился четвёртый ребёнок.

"Семья очень хорошая, многодетная. <…> Этой ночью семья отвезла маму рожать ещё одного ребёнка, четвёртого, она вот родила. Получается, в один день и потеряла ребёнка, и родила", — рассказали соседи.

В злополучную ночь отец находился с мальчиками. Как вспыхнул пожар — неизвестно. По словам очевидцев, глава семьи смог спасти только одного четырёхлетнего сына, который серьёзно пострадал в огне. У него сильно сожжены конечности, сейчас он находится в больнице. Второго ребёнка спасти не удалось.

В результате трагедии дом выгорел дотла. Расследованием данного происшествия занимается прокуратура.