В Новосибирске мама погибшего при пожаре мальчика родила в тот же день
В Новосибирске при пожаре погиб 11-летний мальчик, его брат пострадал
Дачный дом, в котором погиб 11-летний мальчик, выгорел дотла. Обложка © t.me / МЧС по Новосибирской области
В Первомайском районе Новосибирска на даче, где находилась многодетная семья, произошёл страшный пожар. Как пишет kp.ru, глава семейства смог спасти лишь одного ребёнка — четырёхлетнего сына. Одиннадцатилетний мальчик погиб. Их маму в ту ночь увезли в больницу, где на свет появился ещё один малыш.
Соседи рассказали, что в пострадавшей семье трое детей — два мальчика и девочка-подросток, которая ушла на подработку незадолго до трагедии. В роковую ночь на 14 июня их беременную маму увезли в больницу, где на свет появился четвёртый ребёнок.
"Семья очень хорошая, многодетная. <…> Этой ночью семья отвезла маму рожать ещё одного ребёнка, четвёртого, она вот родила. Получается, в один день и потеряла ребёнка, и родила", — рассказали соседи.
В злополучную ночь отец находился с мальчиками. Как вспыхнул пожар — неизвестно. По словам очевидцев, глава семьи смог спасти только одного четырёхлетнего сына, который серьёзно пострадал в огне. У него сильно сожжены конечности, сейчас он находится в больнице. Второго ребёнка спасти не удалось.
В результате трагедии дом выгорел дотла. Расследованием данного происшествия занимается прокуратура.
Ранее Лайф сообщал о страшном пожаре в подмосковном Орехово-Зуеве, который унёс жизни четырёх человек. В числе погибших — два шестилетних ребёнка.