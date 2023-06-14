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14 июня, 04:45

В Новосибирске мама погибшего при пожаре мальчика родила в тот же день

В Новосибирске при пожаре погиб 11-летний мальчик, его брат пострадал

<p>Дачный дом, в котором погиб 11-летний мальчик, выгорел дотла. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/mchs54/4495" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МЧС по Новосибирской области</a></p>

Дачный дом, в котором погиб 11-летний мальчик, выгорел дотла. Обложка © t.me / МЧС по Новосибирской области

В Первомайском районе Новосибирска на даче, где находилась многодетная семья, произошёл страшный пожар. Как пишет kp.ru, глава семейства смог спасти лишь одного ребёнка — четырёхлетнего сына. Одиннадцатилетний мальчик погиб. Их маму в ту ночь увезли в больницу, где на свет появился ещё один малыш.

Соседи рассказали, что в пострадавшей семье трое детей — два мальчика и девочка-подросток, которая ушла на подработку незадолго до трагедии. В роковую ночь на 14 июня их беременную маму увезли в больницу, где на свет появился четвёртый ребёнок.

"Семья очень хорошая, многодетная. <…> Этой ночью семья отвезла маму рожать ещё одного ребёнка, четвёртого, она вот родила. Получается, в один день и потеряла ребёнка, и родила", — рассказали соседи.

В злополучную ночь отец находился с мальчиками. Как вспыхнул пожар — неизвестно. По словам очевидцев, глава семьи смог спасти только одного четырёхлетнего сына, который серьёзно пострадал в огне. У него сильно сожжены конечности, сейчас он находится в больнице. Второго ребёнка спасти не удалось.

В результате трагедии дом выгорел дотла. Расследованием данного происшествия занимается прокуратура.

Три члена многодетной семьи погибли на отдыхе в Ейске

Три члена многодетной семьи погибли на отдыхе в Ейске

Ранее Лайф сообщал о страшном пожаре в подмосковном Орехово-Зуеве, который унёс жизни четырёх человек. В числе погибших — два шестилетних ребёнка.

Оксана Попова
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