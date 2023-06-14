Экс-главе Сибирского отделения РАН вынесли приговор по делу о незаконной приватизации дома

Суд в Новосибирске приговорил бывшего председателя Сибирского отделения РАН академика Александра Асеева к четырём годам лишения свободы условно по делу о незаконной приватизации коттеджа с ущербом в 45 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба Советского районного суда города.

"Асеев А.Л. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, и на основании санкции данной статьи ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок четыре года со штрафом в твёрдой сумме в размере 500 тысяч рублей. В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное в виде лишения свободы наказание считать условным, установив испытательный срок три года", — говорится в сообщении.

При этом сам академик вину не признал. Он заявил, что оказался разочарован решением суда, и добавил, что намерен обжаловать приговор во всех инстанциях, назвав его необоснованным и несправедливым. К слову, обвинение просило суд назначить обвиняемому наказание в виде пяти лет лишения свободы условно со штрафом, а защита рассчитывала на полное оправдание.