LSM: На границе Латвии и России собралась очередь из украинцев и молдаван
На пункте пропуска Виентули латвийско-российской границы собралась очередь из граждан Украины и Молдавии, пишет LSM.
По их словам, они направляются в Россию по разным причинам: кто-то проживал в зоне проведения СВО и собирается уладить домашние дела, а кто-то едет к родственникам. Как заявил один из молдаван, задержки связаны с якобы повышенным вниманием российских пограничников к гражданам Украины.
"Мы стоим здесь сутки и не знаем, сколько ещё простоим. Все говорят, что это вина российской стороны, потому что они дополнительно проверяют людей с украинскими паспортами", — сказал мужчина.
Лайф писал, что в Москве задержали гражданку Украины, которая планировала вывозить детей-сирот из новых регионов за границу. Она работала по заданию фонда Save Ukraine, связанного с вражескими спецслужбами.
YouTube / LTV Ziņu dienests