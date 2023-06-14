LSM: На границе Латвии и России собралась очередь из украинцев и молдаван

На пункте пропуска Виентули латвийско-российской границы собралась очередь из граждан Украины и Молдавии, пишет LSM.

По их словам, они направляются в Россию по разным причинам: кто-то проживал в зоне проведения СВО и собирается уладить домашние дела, а кто-то едет к родственникам. Как заявил один из молдаван, задержки связаны с якобы повышенным вниманием российских пограничников к гражданам Украины.

"Мы стоим здесь сутки и не знаем, сколько ещё простоим. Все говорят, что это вина российской стороны, потому что они дополнительно проверяют людей с украинскими паспортами", — сказал мужчина.