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Опубликовано 14 июня 2023, 06:14
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В Запорожской области зафиксировали снижение наступательной способности украинских войск

Рогов сообщил о снижении наступательной активности ВСУ в Запорожье

На Запорожском направлении снизилась наступательная активность ВСУ, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. По его словам, всё дело в затяжных и проливных дождях.

"На Васильевском, Ореховском и Гуляйпольско-Пологовском участках фронта проливные и затяжные дожди. Как следствие — снижение активности в наступательных действиях противника", написал он в своём телеграм-канале.

Рогов отметил, что на данный момент противостояние сводится к массированным обстрелам позиций на первой, второй и третьей линиях российской обороны.

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Ранее Владимир Рогов сообщил, что протяжённость линии фронта на Запорожском направлении составляет более 150 километров. По его словам, ВСУ гонят там своих бойцов на убой.

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Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Матвей Константинов
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