В Запорожской области зафиксировали снижение наступательной способности украинских войск
Рогов сообщил о снижении наступательной активности ВСУ в Запорожье
На Запорожском направлении снизилась наступательная активность ВСУ, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. По его словам, всё дело в затяжных и проливных дождях.
"На Васильевском, Ореховском и Гуляйпольско-Пологовском участках фронта проливные и затяжные дожди. Как следствие — снижение активности в наступательных действиях противника", — написал он в своём телеграм-канале.
Рогов отметил, что на данный момент противостояние сводится к массированным обстрелам позиций на первой, второй и третьей линиях российской обороны.
Ранее Владимир Рогов сообщил, что протяжённость линии фронта на Запорожском направлении составляет более 150 километров. По его словам, ВСУ гонят там своих бойцов на убой.
Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС