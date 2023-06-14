В Запорожской области зафиксировали снижение наступательной способности украинских войск

На Запорожском направлении снизилась наступательная активность ВСУ, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. По его словам, всё дело в затяжных и проливных дождях.

"На Васильевском, Ореховском и Гуляйпольско-Пологовском участках фронта проливные и затяжные дожди. Как следствие — снижение активности в наступательных действиях противника", — написал он в своём телеграм-канале.

Рогов отметил, что на данный момент противостояние сводится к массированным обстрелам позиций на первой, второй и третьей линиях российской обороны.