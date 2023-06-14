Россия уничтожила почти все БМП Bradley ВСУ из-за двух просчётов Киева
InfoBRICS: Украина недооценила Россию, из-за чего потеряла большую часть Bradley
Запад сильно недооценил боевые возможности России, из-за чего украинская армия лишилась большей части БМП Bradley, пишет InfoBRICS.
Как отмечает портал, с начала украинского контрнаступления Киев не достиг почти никаких видимых успехов. Более того, в соцсетях стали распространяться фотографии танков Leopard и боевых машин пехоты Bradley ВСУ, которые были уничтожены российскими военными.
"По этой причине некоторые эксперты предсказывают поражение Украины и очередной геополитический провал НАТО", — отмечает издание.
По мнению обозревателей, Запад просчитался по двум причинам. В первую очередь, роль сыграло то, что Украина и её союзники НАТО изначально были невысокого мнения о возможностях Вооружённых сил России. Кроме того, Киев возложил нереалистичные ожидания на натовскую подготовку и оборудование, которое было предоставлено ВСУ.
"НАТО и высшее командование Украины бросили украинские бригады в тиски российских оборонительных рубежей без надлежащей огневой поддержки, полагая, что русские не смогут максимально использовать своё превосходство в артиллерии и авиации, чтобы нейтрализовать и уничтожить силы украинских нападающих, прежде чем они смогут создать ожидаемый импульс", — отмечается в материале.
Вместо того это привело к унизительной потере большей части M2 Bradley американского производства, заключил автор материала.
Как уже рассказывал Лайф, контрнаступление ВСУ началось ещё 4 июня и активно продолжается, однако вместо желаемой победы украинские войска одно за другим терпят поражения, скрывая реальные потери. Между тем даже западные СМИ признают, что киевская тактика привела страну к большим потерям. Например, всего за несколько дней боёв Киев суммарно потерял 15,5% западных БМП. Подробнее — в нашем материале.
Getty Images / Anadolu Agency