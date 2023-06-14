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Регион
Опубликовано 14 июня 2023, 07:32
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Россия уничтожила почти все БМП Bradley ВСУ из-за двух просчётов Киева

InfoBRICS: Украина недооценила Россию, из-за чего потеряла большую часть Bradley

Запад сильно недооценил боевые возможности России, из-за чего украинская армия лишилась большей части БМП Bradley, пишет InfoBRICS.

Как отмечает портал, с начала украинского контрнаступления Киев не достиг почти никаких видимых успехов. Более того, в соцсетях стали распространяться фотографии танков Leopard и боевых машин пехоты Bradley ВСУ, которые были уничтожены российскими военными.

"По этой причине некоторые эксперты предсказывают поражение Украины и очередной геополитический провал НАТО", — отмечает издание.

По мнению обозревателей, Запад просчитался по двум причинам. В первую очередь, роль сыграло то, что Украина и её союзники НАТО изначально были невысокого мнения о возможностях Вооружённых сил России. Кроме того, Киев возложил нереалистичные ожидания на натовскую подготовку и оборудование, которое было предоставлено ВСУ.

"НАТО и высшее командование Украины бросили украинские бригады в тиски российских оборонительных рубежей без надлежащей огневой поддержки, полагая, что русские не смогут максимально использовать своё превосходство в артиллерии и авиации, чтобы нейтрализовать и уничтожить силы украинских нападающих, прежде чем они смогут создать ожидаемый импульс", — отмечается в материале.

Вместо того это привело к унизительной потере большей части M2 Bradley американского производства, заключил автор материала.

Чем закончится наступление ВСУ и почему на Западе уже ищут стрелочников
Чем закончится наступление ВСУ и почему на Западе уже ищут стрелочников

Как уже рассказывал Лайф, контрнаступление ВСУ началось ещё 4 июня и активно продолжается, однако вместо желаемой победы украинские войска одно за другим терпят поражения, скрывая реальные потери. Между тем даже западные СМИ признают, что киевская тактика привела страну к большим потерям. Например, всего за несколько дней боёв Киев суммарно потерял 15,5% западных БМП. Подробнее — в нашем материале.

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Getty Images / Anadolu Agency

Николь Вербер
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