Трижды судимый житель Подольска попался за запуском БПЛА

По данным телеграм-канала, Павел решил освоить навыки пилота FPV-дрона около СНТ "Толбино-2", куда приехал на своём Renault. Он запустил БПЛА, однако через некоторое время его остановили полицейские. В итоге правоохранители изъяли у мужчины два дрона, пульт управления и FPV-очки. В настоящее время проводится проверка. К слову, ранее два раза он был судим за наркотики и один — за кражу.