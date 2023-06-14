Трижды судимый житель Подольска попался за запуском БПЛА
SHOT: В Подольске трижды судимого мужчину поймали за запуском беспилотников
Трижды судимого жителя подмосковного Подольска поймали за запуском беспилотников, сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, Павел решил освоить навыки пилота FPV-дрона около СНТ "Толбино-2", куда приехал на своём Renault. Он запустил БПЛА, однако через некоторое время его остановили полицейские. В итоге правоохранители изъяли у мужчины два дрона, пульт управления и FPV-очки. В настоящее время проводится проверка. К слову, ранее два раза он был судим за наркотики и один — за кражу.
А ранее Лайф рассказывал историю жителя Москвы, который испугался соседей, запускавших во дворе квадрокоптер, и вызвал полицию. Приехавшие сотрудники выяснили, что "опасными преступниками" оказались 29-летний мужчина с ребёнком. После осмотра дрона они пришли к выводу, что устройство никакой опасности не несёт, поскольку летает в радиусе ста метров около пяти-семи минут.
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