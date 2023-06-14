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14 июня, 08:42

Минздрав РФ: Дефицита препаратов по отдельным международным наименованиям нет

В России нет нехватки препаратов по международным непатентованным наименованиям (МНН). Об этом сказал замминистра здравоохранения Сергей Глаголев на сессии "Фармацевтическая промышленность в России: результаты перезагрузки" Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Мы видим, что система мер нормативных и правоприменения отработала достаточно эффективно. Мы сегодня не видим ассортиментных дефектур по отдельным международным непатентованным названиям", — уточнил он.

Глаголев подчеркнул, что пандемия стала прекрасным опытом для российского фармацевтического рынка и научила работать в условиях дефицита медикаментов, оперативно вводя в оборот необходимые лекарства.

В России продлили упрощённый порядок регистрации лекарств

В России продлили упрощённый порядок регистрации лекарств

Ранее сообщалось, что Правительство России внесло новые медикаменты в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), в том числе для лечения тяжелобольных детей.

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LIFE / Владимир Суворов

Татьяна Миссуми
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