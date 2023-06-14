Минздрав РФ: Дефицита препаратов по отдельным международным наименованиям нет

В России нет нехватки препаратов по международным непатентованным наименованиям (МНН). Об этом сказал замминистра здравоохранения Сергей Глаголев на сессии "Фармацевтическая промышленность в России: результаты перезагрузки" Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Мы видим, что система мер нормативных и правоприменения отработала достаточно эффективно. Мы сегодня не видим ассортиментных дефектур по отдельным международным непатентованным названиям", — уточнил он.

Глаголев подчеркнул, что пандемия стала прекрасным опытом для российского фармацевтического рынка и научила работать в условиях дефицита медикаментов, оперативно вводя в оборот необходимые лекарства.