"Это какой-то троянский конь?": Захарова удивилась желанию Макрона посетить саммит БРИКС
Захарова: В Париже должны объяснить, зачем Макрону посещать саммит БРИКС
В Елисейском дворце должны объяснить, зачем президенту Франции Эмманюэлю Макрону посещать грядущий саммит БРИКС в южноафриканском Йоханнесбурге. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы должны дать слово в первую очередь Парижу, который должен высказаться на этот счёт: чего они хотят, как они это видят? Всё-таки речь идёт об организации, в которую они не входят и в отношении которой они не испытывали даже политеса, я уж не говорю о каких-то добрых намерениях и чувствах", — сказала она в эфире своей авторской программы на радио Sputnik.
Захарова отметила, что неплохо было бы, если бы Париж прояснил: стоит ли ждать от него какого-то контакта, или это будет троянский конь?
Напомним, по данным СМИ, Эмманюэль Макрон попросил о такой возможности президента ЮАР Сирила Рамафосу. Южноафриканская сторона пока не дала ответа.
Getty Images / Russian Foreign Ministry Press Service