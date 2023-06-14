"Это какой-то троянский конь?": Захарова удивилась желанию Макрона посетить саммит БРИКС

"Мы должны дать слово в первую очередь Парижу, который должен высказаться на этот счёт: чего они хотят, как они это видят? Всё-таки речь идёт об организации, в которую они не входят и в отношении которой они не испытывали даже политеса, я уж не говорю о каких-то добрых намерениях и чувствах", — сказала она в эфире своей авторской программы на радио Sputnik.