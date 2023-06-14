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14 июня, 08:55

"Это какой-то троянский конь?": Захарова удивилась желанию Макрона посетить саммит БРИКС

Захарова: В Париже должны объяснить, зачем Макрону посещать саммит БРИКС

В Елисейском дворце должны объяснить, зачем президенту Франции Эмманюэлю Макрону посещать грядущий саммит БРИКС в южноафриканском Йоханнесбурге. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы должны дать слово в первую очередь Парижу, который должен высказаться на этот счёт: чего они хотят, как они это видят? Всё-таки речь идёт об организации, в которую они не входят и в отношении которой они не испытывали даже политеса, я уж не говорю о каких-то добрых намерениях и чувствах", сказала она в эфире своей авторской программы на радио Sputnik.

Захарова отметила, что неплохо было бы, если бы Париж прояснил: стоит ли ждать от него какого-то контакта, или это будет троянский конь?

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Напомним, по данным СМИ, Эмманюэль Макрон попросил о такой возможности президента ЮАР Сирила Рамафосу. Южноафриканская сторона пока не дала ответа.

Обложка ©

Getty Images / Russian Foreign Ministry Press Service

Матвей Константинов
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